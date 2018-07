Thunder supera Timberwolves na 2ª prorrogação na NBA

Kevin Love conseguiu a maior pontuação da sua carreira ao anotar 51. Além disso, converteu sete cestas de três pontos e obteve 14 rebotes. Com essa atuação se tornou o terceiro jogador a marcar 50 ou mais pontos em uma partida na temporada 2011/2012 da NBA. Já Jose Barea conseguiu um "triple-double", com 25 pontos, 14 assistências e dez rebotes para o Timberwolves.

O San Antonio Spurs superou a ausência do contundido Tony Parker e derrotou o Dallas Mavericks por 104 a 87, em casa, na noite de sexta-feira. Com triunfo no duelo entre as equipes do Texas, o Spurs permanece em segundo lugar na Conferência Oeste da NBA, com 31 vitórias e 14 derrotas.

Sem Parker, que perdeu a sua terceira partida na temporada por conta de uma lesão no quadríceps direito, o Spurs contou com o jogo coletivo para vencer. Daniel Green foi o cestinha do duelo com 18 pontos, enquanto Tim Duncan somou 15 pontos e 12 rebotes. O brasileiro Tiago Splitter não atuou. Dirk Nowitzaki foi o principal do jogador do Dallas ao anotar 16 pontos.

Em confronto direto na luta pela liderança da Divisão Atlântico, o Philadelphia 76ers conservou o primeiro lugar ao bater o Boston Celtics por 99 a 86. A partida ficou marcada por um susto com Mickael Pietrus, do Celtics, que foi retirado da quadra em uma maca e levado por um hospital após um choque no terceiro quarto. O jogador sofreu uma traumatismo craniano.

O triunfo do 76ers praticamente foi definido no terceiro período, vencido por 37 a 17. Elton Brand anotou 20 pontos e Spencer Hawes marcou 12 obteve dez rebotes. Paul Pierce e Kevin Garnett marcaram 20 pontos cada para o Celtics.

Em sua terceira partida pelo Indiana Pacers, o brasileiro Leandrinho Barbosa reencontrou o Phoenix Suns - a sua primeira equipe na NBA - e se deu mal ao perder por 113 a 111, em casa. O ala/armador iniciou a partida no banco de reservas e atuou por 16 minutos, com cinco pontos, uma assistência e um rebote.

Danny Granger foi o cestinha do duelo com 28 pontos, mas não impediu o triunfo do Suns. Na partida, o Phoenix contou com a boa atuação dos seus veteranos. Grant Hill, de 39 anos, fez 22 pontos, enquanto Steve Nash, de 38 anos, deu 17 assistências e marcou 12 pontos.

Já o Miami Heat conquistou a sua quarta vitória consecutiva ao bater o Detroit Pistons por 88 a 73, fora de casa. Dwyane Wade foi o cestinha da partida com 24 pontos, enquanto LeBron James somou 17 pontos e dez assistências. Brandon Knight marcou 18 pontos para o Pistons, que sofreu a sua quinta derrota nas últimas seis partidas.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors 96 x 79 New York Knicks

Charlotte Bobcats 92 x 112 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 93 x 80 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 111 x 113 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 93 x 84 New Jersey Nets

Detroit Pistons 73 x 88 Miami Heat

Philadelphia 76ers 99 x 86 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 149 x 140 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 104 x 87 Dallas Mavericks

Utah Jazz 121 x 102 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 103 x 96 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Atlanta Hawks

New Jersey Nets x Charlotte Bobcats

New York Knicks x Detroit Pistons

New Orleans Hornets x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Sacramento Kings