Thunder tira 26 pontos de diferença, bate Lakers e vence a primeira na temporada

A fase do Los Angeles Lakers continua turbulenta neste início de temporada regular na NBA. Na rodada de quarta-feira, o time da Califórnia visitou o Oklahoma City Thunder, que não havia vencido ainda, e chegou a abrir 26 pontos de vantagem. Mas a franquia de Oklahoma City conseguiu uma virada incrível e saiu com a vitória por 123 a 115.

Do lado vencedor, agora com um triunfo em cinco partidas, destaque para Shai Gilgeous-Alexander, cestinha do Thunder com 27 pontos e nove rebotes. Se o armador flertou com o "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos), Josh Giddey conseguiu um, com 18 pontos e 10 assistências. Darius Bazley, com 20 pontos, também brilhou em quadra.

Pelos Lakers, que pelo segundo jogo seguido não tiveram LeBron James, com dores no tornozelo, todos os holofotes estavam em Russell Westbrook, retornando a Oklahoma City, franquia em que fez história na última década. Ele foi aplaudido pela torcida do Thunder e correspondeu fazendo um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 20 pontos, 14 rebotes e 13 assistências - apesar disso, foram também 10 erros e uma expulsão nos instantes finais.

O cestinha do time de Los Angeles, agora com duas vitórias e três derrotas, e do jogo foi o ala-pivô Anthony Davis, com 30 pontos.

FROM DOWN 26 WE ARE UP 2 ENTERING THE FOURTH | @BallySportsOK pic.twitter.com/Smkp6Uai8O — OKC THUNDER (@okcthunder) October 28, 2021

Em Nova York, em duelo entre dois fortes candidatos ao título da Conferência Leste, o Miami Heat venceu o Brooklyn Nets por 106 a 93, atuando em pleno ginásio Barclays Center. Destaque para a atuação coletiva e os 17 rebotes ofensivos da franquia da Flórida. No total, o duelo do garrafão acabou em 62 a 42 para os visitantes, principal fator para o resultado final.

Nas atuações individuais, os protagonistas do Heat foram Bam Adebayo (24 pontos e nove rebotes), Jimmy Butler (17 pontos, 14 rebotes, sete assistências e quatro roubos de bola), PJ Tucker (15 pontos e sete rebotes), além dos reservas Tyler Herro e Dewayne Dedmon, ambos com 14 pontos e 17 rebotes somados.

Pelos Nets, novamente Kevin Durant foi o grande destaque. O ala comandou o time e terminou a noite com 25 pontos e 11 rebotes. Ênfase ainda para James Harden (14 pontos, sete rebotes e sete assistências), mas longe da sua melhor forma, e Joe Harris (15 pontos).

Com a vitória, o Heat alcança a campanha de 3-1, assumindo a quarta posição. Já os Nets chegaram ao retrospecto negativo de 2-3, caindo para a 11.ª colocação no Leste.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Orlando Magic 111 x 120 Charlotte Hornets

Boston Celtics 107 x 116 Washington Wizards

Brooklyn Nets 93 x 106 Miami Heat

Toronto Raptors 118 x 100 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 99 x 102 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 108 x 113 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 123 x 115 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 107 x 110 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 116 x 96 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 79 x 92 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x New York Knicks

Houston Rockets x Utah Jazz

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies