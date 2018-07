Westbrook dá show, e Thunder fecha série contra Mavericks

O dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, havia dito que Russell Westbrook não era uma superestrela do basquete. Provavelmente, porém, ele terá que reconsiderar a sua opinião após a série em que o seu time foi eliminado na primeira rodada dos playoffs da NBA pelo Oklahoma City Thunder.

Com 36 pontos, 12 rebotes e nove assistências de Westbrook, o Thunder superou o Mavericks por 118 a 104, na noite de segunda-feira, fechando a série em 4 a 1. Ele acertou 13 de 23 arremessos de quadra e sete de oito tiros livres para classificar o time de Oklahoma às semifinais da Conferência Oeste.

Kevin Durant também brilhou ao anotar 33 pontos, enquanto Steven Adams totalizou 15 pontos e ainda capturou dez rebotes para o Thunder, que agora vai encarar o San Antonio Spurs, em série marcada para começar no próximo sábado.

O Thunder teve aproveitamento de 50,6% nos arremessos de quadra e conquistou 42 rebotes, sete a mais do que o Mavericks. O alemão Dirk Nowitzki somou 24 pontos, Justin Anderson acumulou 14 e Zaza Pachulia finalizou o jogo com 12 pontos, nove assistências e sete rebotes pelo time de Dallas, que conseguiu manter o duelo equilibrado, mas não teve forças para forçar a realização do sexto jogo, até por sofrer com várias lesões no seu elenco.

O time de Oklahoma perdeu a segunda partida da série em casa, mas ganhou três jogos seguidos, incluindo dois como visitante, para avançar nos playoffs da NBA.

BLAZERS VENCE E CLIPPERS PERDE CHRIS PAUL

O Portland Trail Blazers igualou em 2 a 2 a série com o Los Angeles Clippers ao derrotá-lo em casa por 98 a 84, com um recorde pessoal de Al-Farouq Aminu, que anotou 30 pontos, numa partida que ficou marcada pela lesão de Chris Paul, que sofreu uma fratura no terceiro metacarpo de sua mão direita.

Paul deixou a partida no terceiro quarto, tendo aparentemente se contundido quando tentava evitar uma bandeja de Gerald Henderson. E o Clippers sofreu outro revés no final do jogo, quando Blake Griffin se sentou no banco de reservas, aparentemente em razão das dores pela lesão no quadríceps esquerdo que lhe provocou problemas durante toda a temporada.

CJ McCollum marcou 19 pontos pelo Blazers e Mason Plumlee somou 14 pontos e dez assistências. Griffin havia anotado 17 pontos antes de ir ao banco a seis minutos do final. O quinto jogo da série está marcado para quarta-feira em Los Angeles.

HORNETS EMPATA SÉRIE COM O HEAT

Em casa, o Charlotte Hornets superou o Miami Heat por 89 a 85, com 34 pontos de Kemba Walker e empatou em 2 a 2 a série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. Para registrar a sua maior produção ofensiva na pós-temporada, Walker acertou 13 de 28 arremessos de quadra.

Jeremy Lin marcou 21 pontos pelo Hornets, mas quem brilhou mesmo foi Walker, que anotou 11 pontos seguidos no último quarto, depois que o Heat reduziu a vantagem do Hornets a dois pontos. Já Courtney Lee acertou dois tiros livres a 4s6 do fim, assegurando o triunfo do Hornets.

Joe Johnson liderou o Heat com 16 pontos, um a mais do que Luol Deng, mas o Hornets venceu a disputa no garrafão de onde anotou 44 pontos, 14 a mais do que o time de Miami. O quinto jogo da série está marcado para quarta-feira, em Miami.

JOGOS DE TERÇA-FEIRA

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com a disputa de duas partidas: Toronto Raptors x Indiana Pacers e Atlanta Hawks x Boston Celtics. Ambas as séries estão empatadas em 2 a 2.