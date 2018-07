Thunder vence Mavericks com 52 pontos de Durant

O Oklahoma City Thunder contou com uma atuação espetacular de Kevin Durant para derrotar o Dallas Mavericks por 117 a 114, fora de casa, na rodada de sexta-feira da NBA, em partida definida apenas na prorrogação. Durant alcançou a melhor marca da sua carreira ao anotar 52 pontos, incluindo a cesta que definiu o triunfo da sua equipe, a 16,5 segundos do fim do duelo. Russel Westbrook anotou 31 pontos para o Thunder e Serge Ibaka somou 14 rebotes e 11 pontos.

Vince Carter anotou 29 pontos para o time de Dallas e Elton Brand obteve 13 rebotes e marcou 10 pontos. Com isso, o Thunder conquistou a sexta vitória consecutiva e permanece com a melhor campanha da temporada 2012/2013 da NBA, com 32 triunfos em 40 partidas. O Mavericks, 12º colocado na Conferência Oeste, teve uma série de quatro vitórias encerrada.

O San Antonio Spurs conquistou a 14ª vitória consecutiva como mandante ao superar, na noite de sexta, o Golden State Warriors por 95 a 88. O brasileiro Tiago Splitter se destacou pela equipe do Texas, com 19 pontos, nove rebotes e duas assistências em 35 minutos.

Tony Parker foi o cestinha da partida com 25 pontos, um a mais do que Tim Duncan, que também obteve 10 rebotes para o Spurs, terceiro colocado na Conferência Oeste da NBA, com 31 vitórias em 42 partidas, duas posições à frente do Warriors. David Lee, com 22 pontos, e Jarrett Jack, com 20 pontos e 10 assistências, foram os destaques da equipe californiana.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Chicago Bulls venceu o Boston Celtics por 100 a 99, fora de casa. O brasileiro Leandrinho Barbosa começou a partida como titular no Celtics, mas teve mais uma atuação discreta, com cinco pontos, três rebotes e uma assistências nos 14 minutos em que permaneceu em quadra. Paul Pierce marcou 12 pontos e chegou aos 23.342 na NBA, se tornando o 22º maior cestinha da história da liga norte-americana de basquete.

Rajon Rondo fez 30 pontos, mas não conseguiu evitar a 20ª derrota do Celtics, que está na oitava colocação na Conferência Leste da NBA, quatro posições atrás do Bulls, que soma 23 vitórias em 38 partidas. Marco Bellinari fez a cesta que definiu o triunfo da equipe de Chicago a 3,1 segundos do fim da prorrogação. Carlos Boozer somou 19 pontos e 20 rebotes para a equipe, enquanto Joakim Noah fez 14 pontos e 13 rebotes.

O Washington Wizards venceu, fora de casa, o Denver Nuggets por 112 a 108, na noite de sexta, apesar da atuação discreta do brasileiro Nenê, que fez sete pontos, obteve quatro rebotes e deu uma assistência nos 28 minutos em que permaneceu em quadra. Bradley Beal anotou 23 pontos e John Wall somou 14 pontos e 12 assistências para o Wizards, que está na lanterna da Conferência Leste da NBA, com apenas oito vitórias em 37 partidas. Ty Lawson fez 29 pontos e foi o cestinha da partida, mas não evitou o tropeço do Nuggets, sexto colocado na Conferência Oeste da NBA, com 24 triunfos em 42 jogos.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics 99 x 100 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 108 x 101 Toronto Raptors

Orlando Magic 100 x 106 Charlotte Bobcats

Indiana Pacers 105 x 95 Houston Rockets

Brooklyn Nets 94 x 89 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 85 x 69 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 95 x 88 Golden State Warriors

Denver Nuggets 108 x 112 Washington Wizards

Dallas Mavericks 114 x 117 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Charlotte Bobcats x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

New Orleans Hornets x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Washington Wizards