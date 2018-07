Tia revela que Lamar Odom acordou e falou com a família

Aos poucos, o quadro de saúde de Lamar Odom parece melhorar. Três dias depois de ser encontrado desacordado em um bordel e internado em estado grave, o ex-jogador do Los Angeles Lakers deixou o coma nesta sexta-feira e chegou até a falar com a família, de acordo com a tia do jogador, JaNean Mercer.

De acordo com Mercer, em um comunicado divulgado por sua porta-voz, Alvina Alston, Odom despertou e levantou os polegares nesta sexta-feira pela manhã, em sua primeira tentativa de se comunicar com a família desde que foi internado. O jogador também já estaria respirando sem aparelhos.

JaNean Mercer é a irmã da falecida mãe de Odom e ajudou a criar o jogador em Nova York. Ela e outros parentes dele, além de sua ex-esposa Khloe Kardashian, estão acompanhando o atleta no hospital em Nevada.

Apesar das informações fornecidas por Mercer, detalhes do estado de saúde de Odom ainda são um mistério, uma vez que boa parte dos familiares do jogador e até a NBA se recusam a falar sobre o assunto. Na última quinta, seu pai, Joe Odom, chegou a dizer que as informações eram confidenciais.

O fato é que Odom foi encontrado desacordado no bordel Love Ranch, em Nevada, na noite da última terça-feira. Ele expelia substâncias líquidas pelo nariz e a boca e foi imediatamente encaminhado a um hospital, onde respirava com auxílio de aparelhos. De acordo com o relato de presentes, o jogador, dono de dois títulos da NBA, havia ingerido uma erva com o mesmo efeito do Viagra e usado drogas.