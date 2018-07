Tia revela que Lamar Odom está acordado e evoluindo

De acordo com Alvina Alston, porta-voz de Mercer, o ex-ala-pivô do Los Angeles Lakers e do Dallas Mavericks está acordado e sendo submetido a exames. Odom passou os primeiros dias de internação sedado. Somente na última sexta-feira, ele acordou e chegou a se comunicar com a família.

"A cada dia Lamar está mais forte, escalando degraus importantes em sua recuperação", explicou Alston. Segundo ela, o jogador está ultrapassando "obstáculos insuperáveis" e desafiando a lei das probabilidades.

Dono de dois títulos da NBA com o Lakers, Odom foi encontrado desacordado no bordel Love Ranch, na terça-feira da semana passada. Ele expelia substâncias líquidas pelo nariz e a boca e foi imediatamente encaminhado a um hospital, onde respirava com auxílio de aparelhos. De acordo com o relato de presentes, o jogador havia ingerido uma erva com o mesmo efeito do Viagra e usado drogas.