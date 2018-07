Tiago Splitter joga bem e ajuda o San Antonio a vencer os Suns na NBA

PHOENIX - Equipe de melhor campanha da NBA, com 45 vitórias em 58 jogos, o San Antonio Spurs se recuperou da derrota da última sexta-feira para o Golden State Warriors e bateu o Phoenix Suns por 97 a 87, mesmo fora de casa, na rodada de domingo. O pivô brasileiro Tiago Splitter anotou 14 pontos nos 28 minutos em que esteve em quadra e contribuiu para o resultado.

Kawhi Leonard e Patrick Mills foram os cestinhas da equipe, com 16 pontos cada, enquanto Tim Duncan, com 10 pontos, não esteve em uma de suas melhores noites. O armador Tony Parker não atuou, poupado pelo técnico Gregg Popovich. Pelo lado do Suns, destaque para Marcin Gortat, autor de 21 pontos e 12 rebotes.

Se o Spurs domina a Conferência Oeste, no Leste parece não haver adversários para o Miami Heat. O time da Flórida chegou à 11.ª vitória consecutiva no domingo, ao bater o Cleveland Cavaliers, em casa, por 109 a 105. LeBron James, com 28 pontos, foi o cestinha da partida. Ele contou com a colaboração de Dwyane Wade (24 pontos) para garantir a vitória.

O novato Dion Waiters, com 26 pontos, e Tristan Thompson, com 11 pontos e 12 rebotes, lideraram o Cleveland Cavaliers, que teve a chance de empatar a partida no último minuto, mas viu Kyrie Irving (17 pontos) errar o arremesso.

Em Oklahoma City, o Thunder não teve trabalho para atropelar o Chicago Bulls por 102 a 72. O armador Russell Westbrook foi o cestinha da partida com 23 pontos, enquanto Kevin Durant anotou um "double-double", com 19 pontos e 16 rebotes. Pelo Bulls, que teve uma atuação irreconhecível, Nate Robinson e Luol Deng foram os maiores pontuadores, com 13 cada.

Na briga por uma vaga nos playoffs pela Conferência Oeste, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers se enfrentaram no Texas. Kobe Bryant anotou 38 pontos, sendo 14 no último período, pegou 12 rebotes e foi o destaque da vitória do time californiano por 103 a 99.

Pelo lado do Mavericks, Dirk Nowitzki foi o melhor em quadra, com 30 pontos e 13 rebotes. A poucos segundos para o fim, quando o placar estava em 102 a 99, O.J. Mayo teve a chance de empatar, mas errou o arremesso de três pontos e enterrou as chances da equipe texana.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Dallas Mavericks 99 x 103 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 99 x 100 Golden State Warriors

Miami Heat 109 x 105 Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets 110 x 95 Sacramento Kings

Brooklyn Nets 72 x 76 Memphis Grizzlies

New York Knicks 99 x 93 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 87 x 97 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 92 x 86 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 102 x 72 Chicago Bulls

Veja as partidas da NBA desta segunda-feira:

Toronto Raptors x Washington Wizards

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Boston Celtics