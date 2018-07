Tiago Splitter tem boa atuação e Spurs batem os Wizards na NBA

WASHINGTON - O brasileiro Tiago Splitter voltou a ter boa atuação e ajudou o San Antonio Spurs a conseguir uma tranquila vitória sobre o Washington Wizards, fora de casa, por 118 a 92, na noite da última segunda-feira da NBA. O time da capital norte-americana não pôde contar com Nenê, que voltou a sentir um problema no pé esquerdo que o tirou do começo da temporada, após atuar nas últimas partidas.

Foi a 12.ª vitória em 15 jogos dos Spurs, que tiveram sete jogadores com mais de dez pontos marcados. Entre eles, Splitter, que conseguiu um "double-double" ao anotar 15 pontos e pegar 12 rebotes, além de ter dado sete assistências. O cestinha da equipe, no entanto, foi Boris Diaw, com 16 pontos.

Pelo lado dos Wizards, que ainda não venceram nos 12 jogos que disputaram e seguem como pior equipe da temporada, os melhores em quadra foram Jordan Crawford e Kevin Seraphin, com 19 e 18 pontos respectivamente.

Outro brasileiro em quadra na última segunda, Anderson Varejão seguiu sua rotina de boas atuações e derrotas no Cleveland Cavaliers. O pivô conseguiu mais um "double-double", ao anotar 15 pontos e pegar 22 rebotes, mas não foi suficiente para que sua equipe batesse o Memphis Grizzlies, que venceu por 84 a 78.

Os pivôs Zach Randolph e Marc Gasol, com 19 pontos cada, garantiram a décima vitória em 12 jogos dos Grizzlies, que lideram a Conferência Oeste. Já os Cavaliers, que perderam 11 de seus 14 confrontos, tiveram o novato Dion Waiters também marcando 15 pontos e dividindo o posto de cestinha do time com Varejão.

Ainda na última segunda, aconteceu o primeiro clássico nova-iorquino entre New York Knicks e Brooklyn Nets. Atuando em casa, a franquia que deixou Nova Jersey ao fim da última temporada levou a melhor e venceu na prorrogação por 96 a 89, apesar das grandes atuações de Carmelo Anthony (35 pontos e 13 rebotes) e Tyson Chandler (28 pontos e 10 rebotes). Brook Lopez (22 pontos e 11 rebotes) e Deron Williams (16 pontos e 14 assistências) garantiram a vitória dos Nets.

Mas a partida mais impressionante da noite aconteceu em Oklahoma City, onde o Thunder conseguiu uma das vitórias mais arrasadoras da história da NBA, por 114 a 69 sobre o Charlotte Bobcats. Kevin Durant foi o cestinha da partida, com 18 pontos, enquanto Kemba Walker liderou o inofensivo ataque dos Bobcats, com apenas 10 pontos.

Ao fim do primeiro quarto, a vantagem do Thunder já era de 16 pontos (28 a 12), e se transformou em 40 ao fim do primeiro tempo (64 a 24). O time da casa chegou a abrir 54 pontos de frente, o que fez com que o técnico Scott Brooks tirasse todos os titulares para não mais colocá-los a cinco minutos para o fim do terceiro período. Só por causa disso a diferença de 45 pontos ao fim da partida não foi maior.

Confira os resultados da última segunda-feira na NBA:

Brooklyn Nets 96 x 89 New York Knicks

Washington Wizards 92 x 118 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 108 x 101 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 92 x 93 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 94 x 78 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 114 x 69 Charlotte Bobcats

Utah Jazz 105 x 103 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 98 x 105 New Orleans Hornets

Veja as partidas da NBA nesta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Houston Rockets x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers