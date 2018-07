Tiago Splitter vibra com oportunidade de conhecer Obama

O dia foi especial para o San Antonio Spurs e para o brasileiro Tiago Splitter, o primeiro do País a ser campeão na NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, como acontece todos os anos, os detentores do troféu foram recebidos na Casa Branca, sede do governo norte-americano, em Washington, pelo presidente Barack Obama.

Das mãos de Kawhi Leonard, "MVP" (melhor jogador) das Finais de 2014 contra o Miami Heat, Obama recebeu uma bola dourada autografada por todos os jogadores da equipe. O argentino Emanuel Ginóbili entregou uma camisa oficial personalizada. A comitiva da franquia texana levou o Troféu Larry O''Brien, a taça de campeão, à visita e Tiago Splitter falou sobre o encontro com Barack Obama. Inclusive sobre a brincadeira do presidente com Tim Duncan.

"Foi uma experiência única, o ambiente descontraído, bem legal. Fizemos um tour pela Casa Branca, conhecemos vários lugares antes de encontrar com o presidente. Tivemos uma conversa rápida, Obama foi muito simpático, mostrou conhecer bastante de basquete, conhecer muito a nossa equipe e elogiou o jogo do nosso time. Depois teve a parte oficial, que todo mundo viu pela TV", afirmou o brasileiro. "Ele fez várias brincadeiras com o nosso time, brincou com a idade do Tim Duncan e com um dos nossos técnicos para tentar melhorar o arremesso dele".

O San Antonio Spurs está em Washington para enfrentar nesta terça o Wizards, do pivô brasileiro Nenê, no ginásio Verizon Center.