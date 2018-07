Timberwolves bate Nuggets na prorrogação e volta aos playoffs da NBA após 14 anos

Depois de 14 anos de ausência, o Minnesota Timberwolves está de volta aos playoffs da NBA. E como não poderia deixar de ser, o time teve que esperar até o último dia da temporada regular do campeonato de 2017/2018 para conquistar a sua vaga, a oitava e última da Conferência Oeste.

+ Raptors contará com MVP da G League nos playoffs da NBA

+ EUA anunciam pré-lista para Mundial e Olimpíada com Lebron, Durant e Curry

+ Irving vai passar por nova cirurgia no joelho e desfalcará Celtics nos playoffs

A temporada regular da NBA chegou ao fim na noite de quarta-feira com as atenções voltadas para Minneapolis, onde os donos da casa e o Denver Nuggets protagonizaram um jogo de vida ou morte pela classificação aos playoffs. E o Timberwolves se deu melhor ao vencer o confronto, definido apenas na prorrogação, por 112 a 106.

A 82ª partida do campeonato para ambos os times teve ares de Jogo 7 dos playoffs, sendo que esta foi a primeira vez desde 1997 que duas equipes se enfrentaram no dia final da temporada regular sob tais circunstâncias. Agora, então, o Timberwolves segue vivo, enquanto o Nuggets está eliminado.

Jimmy Butler brilhou no duelo decisivo com 31 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns se destacou com 26 pontos e 14 rebotes, levando o Timbewolves a voltar a disputar os playoffs pela primeira vez desde 2004.

Também ficaram definidos os cruzamentos da Conferência Leste nos playoffs. O Toronto Raptors (1º) vai enfrentar o Washington Wizards (8º), o Boston Celtics (2º) medirá forças com o Milwaukee Bucks (7º), o Philadelphia 76ers (3º) se chocará com o Miami Heat (6º) e o Cleveland Cavaliers (4º) terá pela frente o Indiana Pacers (5º).

No Oeste, o Houston Rockets (1º) medirá forças com o Timberwolves (8º), enquanto o Golden State Warriors (2º) vai enfrentar o San Antonio Spurs (7º). Em um grande jogo na noite de quarta, o Portland Trail Blazers assegurou o terceiro lugar da conferência ao derrotar o Utah Jazz por 102 a 93, em casa, com 36 pontos e dez assistências de Damian Lillard.

Agora, então, o Blazers terá pela frente o New Orleans Pelicans (6º). Já o Oklahoma City Thunder (4º) duelará com o Utah Jazz, que caiu para a quinta posição com esse revés na rodada final da temporada.

OUTROS JOGOS

O Cleveland Cavaliers perdeu por 110 a 98 para o New York Knicks, em casa, mas o duelo acabou sendo histórico para LeBron James, que concluiu a temporada regular tendo disputado todos os 82 jogos, feito inédito para ele e alcançado aos 33 anos. Além disso, marcou dez pontos antes de ser poupado, chegando aos 873 confrontos consecutivos na temporada regular com pontuação de dois dígitos.

Sinônimo de derrotas em anos recentes, o Philadelphia 76ers assegurou a terceira posição na Conferência Leste ao vencer fácil o Milwaukee Bucks por 130 a 95, fechando a temporada regular com uma impressionante sequência de 16 triunfos.

O Heat aproveitou essa derrota e fez a sua parte ao bater o Raptors por 116 a 109 com 32 pontos de Wayne Ellington para garantir a sexta posição do Leste. E o Wizards ficou na oitava colocação após perder para o Orlando Magic por 101 a 92.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics 110 x 97 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 98 x 110 New York Knicks

Miami Heat 116 x 109 Toronto Raptors

Orlando Magic 101 x 92 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 130 x 95 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 87 x 119 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 112 x 106 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 122 x 98 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 137 x 123 Memphis Grizllies

Los Angeles Lakers 115 x 100 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 102 X 93 Utah Jazz

Sacramento Kings 96 x 83 Houston Rockets