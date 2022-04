Timberwolves ofuscam Morant e vencem Grizzlies; Celtics preparam 'varrida'

O Minnesota Timberwolves não deixou a estrela de Ja Morant brilhar no jogo 4 dos playoffs e conquistou uma vitória por 119 a 118 para empatar a série melhor de sete, em Mineápolis. O resultado importante, após derrota frustrante no jogo 3, foi construído com uma excelente participação de Karl-Anthony Towns, autor de um double-double de 33 pontos e 14 rebotes. As duas franquias voltam a se enfrentar na terça-feira.

Os Timberwolves venceram a primeira partida da série e perderam a segunda. Na terceira, chegaram a abrir uma vantagem de 26 pontos e deixaram o adversário de Memphis virar, o que gerou certa desconfiança e nervosismo. Agora, o cenário é outro.“Estamos tomando um ‘calmante’, nos acalmando e entendendo o próximo jogo, há uma outra chance”, afirmou Towns.

A frustração desta vez ficou no peito dos Grizzlies. Aparentemente, um dos que mais sentiram a derrota foi Ja Morant, que até anotou um double-double, com 11 pontos e 15 assistências, mas não ficou satisfeito com a própria apresentação. “Eu não sou o Ja neste momento. Não estou jogando o que posso”, afirmou. O maior pontuador dos Grizzlies foi Desmond Bane, com 34 pontos.

@theantedwards_ was all over the court in Minnesota's Game 4 win. 24 points 4 threes 4 assists 2 steals 3 blocks pic.twitter.com/jlTKfo72Kb — NBA (@NBA) April 24, 2022

Enquanto as coisas estão equilibradas entre as franquias de Memphis e Minnesota, tem duelo dos playoffs perto de uma varrida. O Boston Celtics venceu o Brooklyn Nets por 109 a 103 e abriu 3 a 0 no placar geral da série, em jogo liderado por Jason Tatum, dono de 39 pontos no confronto. “Minha mensagem é que ningúem joga mais duro que nós”, disse o ala.

Do lado dos Nets, os astros Kyrie Irving e Kevin Durant não brilharam. Quem mais pontuou foi Bruce Brown, com 26 pontos. A chance de reação do time de Nova York será na segunda-feira em Boston. Em caso de derrota, dá adeus aos playoffs e vê o adversário avançar.

Os Nets podem tentar se espelhar no Toronto Raptors. Após perder as três primeiras para o Philadelphia 76ers de Joel Embiid e James Harden, a franquia canadense conseguiu inalar um sopro de vida ao conquistar uma vitória por 110 a 102 no sábado. Pascal Siakam, com 34 pontos, oito rebotes e cinco assistências, foi o grande nome do jogo. A próxima partida será no domingo.

Scottie Barnes held defenders to 1-for-5 shooting inside 10 feet today, as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/ceZRH3BD7V — NBA (@NBA) April 24, 2022

Em Salt Lake City, Luka Doncic voltou a jogar após ser desfalque por três jogos, em razão de uma lesão e anotou 30 pontos e dez assistências. Mesmo com os bons números, não evitou a derrota por 100 a 99 sofrida pelo Dallas Mavericks diante do Utah Jazz, que contou com uma enterrada de Rudy Gobert nos segundos finais para vencer. Com a série empatada por 2 a 2, as duas equipes se enfrentam novamente no domingo.