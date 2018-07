Timberwolves vence Thunder com cesta no fim de Wiggins

Com um cesta de três de Andrew Wiggins quase do meio da quadra no estouro do cronômetro, o Minnesota Timberwolves superou o Oklahoma City Thunder por 115 a 113, fora de casa, pela rodada de domingo da NBA, que teve outros dois jogos.

Carmelo Anthony havia deixado o Thunder em vantagem com um cesta de três a 5s1 do fim. E o Timberwolves, sem direito a pedir tempo, teve que improvisar. Taj Gibson passou a bola para Wiggins, que correu até a metade da quadra, se desvencilhou da marcação com o auxílio de Karl-Anthony Towns e realizou o disparo decisivo.

A cesta da vitória concluiu a grande atuação de Wiggins, que anotou 27 pontos. Towns também marcou 27 pontos, além de ter capturado 13 rebotes, enquanto Jeff Teague somou 19 pontos e nove assistências pelo Timberwolves, que acumula duas vitórias e uma derrota neste temporada.

Russell Westbrook totalizou 31 pontos, incluindo 15 no quarto período, pelo Thunder, que vinha de derrota em Utah para o Jazz, na noite de sábado. Anthony somou 23 pontos, enquanto Paul George contabilizou 14. Steven Adams terminou com 17 pontos e 13 rebotes pelo time de Oklahoma.

Também na noite de domingo, o New Orleans Pelicans superou o Los Angeles Lakers por 119 a 112, fora de casa, para obter a primeira vitória na temporada 2017/2018 da NBA. Anthony Davis somou 27 pontos e 17 rebotes e DeMarcus Cousins fez 20 pelo Pelicans, que quase deixou a vitória escapar.

O time chegou a liderar o jogo por uma diferença de 22 pontos no segundo quarto e iniciou o último com uma vantagem de 11, mas viu o Lakers quase reagir, mesmo com a pontaria ruim de Lonzo Ball, que acertou apenas três de 13 arremessos de quadra, com oito pontos. Para compensar, porém, deu 14 assistências e obteve oito rebotes. Jordan Clarkson liderou a produção ofensiva do Lakers com 24 pontos.

No outro jogo da rodada, o Brooklyn Nets superou o Atlanta Hawks por 116 a 104, em casa. Allen Crabbe marcou 20 pontos pelo time nova-iorquino, um a mais do que Masrco Belinelli, o cestinha do Hawks.

