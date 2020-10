Time de São João da Boa Vista é excluído e Paulista de Basquete fica com 9 clubes

O Campeonato Paulista Masculino de Basquete ficou sem um dos seus participantes. A Federação Paulista de Basketball comunicou a exclusão do Basquete Unifae/São João do torneio por não ter entregado os documentos exigidos e cumprido os prazos determinados pelos organizadores.

Com a decisão, todas as partidas envolvendo a equipe de São João da Boa Vista estão canceladas. O time estava no Grupo A da competição, que ainda conta com Franca, Bauru, Mogi das Cruzes e Liga Sorocabana. Como os quatro primeiros colocados da chave avançam às quartas de final, todos eles estão assegurados na próxima etapa do torneio e a fase inicial servirá apenas para definir o posicionamento dos times visando o mata-mata.

Além disso, o torneio passa a ter somente nove participantes. Em 2019, o Unifae venceu apenas um dos 12 jogos que disputou no Campeonato Paulista e fechou o torneio na 12ª posição entre 13 participantes.

"Face ao não cumprimento dos prazos e não atendimento quanto a entrega de documentações pertinentes à participação da equipe Basquete / Unifae/São João no Campeonato da Divisão especial Masculina Série A-1 de 2020, notificamos a exclusão desta agremiação na competição. Assim sendo, todas as partidas em que constava a equipe ficam canceladas", comunicou a federação.

O torneio foi iniciado na noite de quinta-feira, quando o Bauru derrotou o Franca por 82 a 77. E prossegue nesta sexta com o duelo Mogi x Liga Sorocabana, a partir das 20 horas.