Time de Varejão, Cleveland Cavaliers demite técnico na NBA

CLEVELAND - A decepcionante campanha na temporada 2013/2014 da NBA, que acabou com a equipe ficando de fora dos playoffs, foi o fim da linha na segunda passagem do técnico Mike Brown pelo Cleveland Cavaliers. Nesta segunda-feira a direção da franquia na qual atua o brasileiro Anderson Varejão confirmou a demissão do treinador. O nome para substitui-lo ainda não foi anunciado.

Mike Brown havia voltado aos Cavaliers para o início da temporada passada. Na ocasião, o dono da franquia, Dan Gilbert, chegou a dizer que a primeira demissão do treinador, em 2010, havia sido "um erro". Passada apenas uma temporada, no entanto, o próprio Dan Gilbert voltou a dispensar o técnico após uma campanha de 33 vitórias e 49 derrotas, que resultou na décima colocação da Conferência Leste.

A primeira passagem de Mike Brown no comando dos Cavaliers durou bem mais. Ele chegou em 2005 e ficou por cinco temporadas no comando daquela equipe, impulsionada pelo jovem LeBron James. Em 2007, chegou à decisão da NBA, na qual perdeu para o San Antonio Spurs. Em 2009, chegou a ser eleito o técnico do ano na liga.

Mas a saída de Mike Brown não é a única mudança na franquia, que promete uma grande reforma após seguidas decepções. O Cleveland Cavaliers também anunciou que David Griffin, que vinha atuando como gerente geral desde fevereiro, foi oficializado no cargo.