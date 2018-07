Time do NBB contrata ex-jogador do Denver Nuggets

"Ele é um jogador diferenciado. Espero que ele venha trazer mais experiência ao grupo", afirmou Rinaldo Rodrigues, técnico da equipe de Sorocaba, sobre o novo reforço. Jeff chega para ocupar o lugar do também norte-americano James Parker, que foi dispensado antes do Natal. Ele será o terceiro atleta ex-NBA no NBB. Além dele, a liga conta com Marquinhos (no Pinheiros) e Alex (no Brasília).

Jeff Trepagnier, formado na University Southern California, foi a 36.ª escolha do Draft da NBA de 2001, escolhido pelo Cleveland Cavaliers. Ali jogou em apenas 12 vezes. Depois foi para o Denver Nuggets, onde ficou por duas temporadas, tendo feito mais 19 jogos.

Com médias baixas na NBA - 2,8 pontos e 0,7 assistências por jogo - ele ficou sem espaço nos EUA e assinou com o Pompea Napoli (Itália). Depois, passou pelo Élan Béarnais Pau-Orthez (França) e também pelo Iowa Energy, da NBA D-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Na temporada 2010/2011 ele defendeu o Scaligera Verona, da segunda divisão da Itália, com uma média de 11.6 pontos por jogo.

Vice-campeã da Supercopa Brasil deste ano, a Liga Sorocabana ganhou o direito de disputar a NBB pela primeira vez nesta quarta temporada da competição. A equipe ocupa o 9º lugar na tabela do NBB, com quatro vitória em nove partidas. O próximo compromisso do time de Sorocaba é contra o Sky/Pinheiros, dia 5 de janeiro, em casa.