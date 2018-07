Time ideal da NBA é eleito com 15 americanos e nenhum estrangeiro

Eleito MVP de forma unânime por essa mesma comissão, Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, foi indicado pelos 129 votantes para o time titular. LeBron James recebeu 125 votos e entrou na equipe pela 10.ª vez. Está a uma de igualar Kobe Bryant e Karl Malone.

Russell Westbrook, do Thunder, também foi uma escolha muito perto de ser unânime. Apenas nove jornalistas preferiram colocar o craque dos playoffs no time reserva da temporada. Com 94 votos para o primeiro time e 35 para o segundo, Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, ficou com a vaga de ala-pivô.

Os jornalistas só se dividiram na escolha do pivô. DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) levou leve vantagem sobre DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) e entrou no time titular.

Rivais na final do Oeste, Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) e Draymond Green estão no segundo time junto com Cousins, Chris Paul (Los Angeles Clippers) e Damian Lillard (Portland Trail Blazers), que teve a honra de ser eleito o melhor armador exceto Curry.

Já o terceiro time foi formado por Paul George (Indiana Pacers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Andre Drummond (Detroit Pistons), Klay Thompson (Golden State Warriors) e Kyle Lowry (Toronto Raptors). O curioso é que tanto o Cavaliers quanto o Raptors, que decidem a Confederência Leste, só tiveram um indicado. Enquanto isso, são três do Warriors, dois do Thunder, dois do Spurs e dois do Clippers.