Time norte-americano vence equipe de estrangeiros no jogo de novatos da NBA

O primeiro dia do NBA All-Star Weekend começou nesta sexta-feira com duas atrações: o Jogo das Celebridades e o NBA Rising Stars, partida entre novatos e jogadores que estão no segundo ano de liga entre o Time EUA e o Time Mundo. Em um confronto com show de enterradas, os norte-americanos venceram a equipe formada por estrangeiros por 151 a 131.

Na escalação, os mais conhecidos do time norte-americano foram Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta Hawks), Ja Morant e Jaren Jackson Jr.(Memphis Grizzlies). Já a equipe dos estrangeiros foi liderada pelo astro esloveno Luka Doncic, do Dallas Mavericks.

O time de estrangeiros dominou o primeiro tempo, mas os norte-americanos acordaram a partir do terceiro período, abriram ampla vantagem e venceram com uma certa tranquilidade.

A partida festiva foi marcada por cravadas, enterradas, várias bolas de três e belos lances. Em uma das enterradas, Zion Williamson deixou a tabela torta. Teve também uma caneta de Trae Young em RJ Barrett no início e um arremesso certeiro de Luka Doncic de trás do meio da quadra antes do estouro do relógio para o intervalo que o fez deixar a quadra sorrindo.

No final, o duelo virou um festival de tentativas de enterradas. Destaque para Zion Williamson, que não teve vergonha e acabou errando suas três tentativas. O time dos estrangeiros também se arriscou e acertou todas. No entanto, já era tarde para uma reação.

O sábado é o dia das estrelas mostrarem seu talento nos torneios de habilidades, três pontos e de enterradas. O Jogo das Estrelas, grande atração do evento, será no domingo, entre o time liderado por LeBron James e a equipe capitaneada por Giannis Antetokounmpo. Haverá uma série de homenagens para o ídolo Kobe Bryant e sua filha Gianna, mortos em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro.

Com os eventos do All-Star Weekend em Chicago, desta sexta-feira até domingo, a temporada regular da NBA só voltará na próxima quinta-feira com a realização de seis partidas.