Times do Jogo das Estrelas do NBB são definidos

Os participantes da edição de 2015 do Jogo das Estrelas do NBB foram definidos. A Liga Nacional de Basquete anunciou a relação de 24 jogadores que vão defender as equipes NBB Brasil e NBB Mundo na partida festiva, que está marcada para o dia 7 de março e será realizada no Ginásio Pedrocão, em Franca, no interior paulista.

A escolha dos jogadores que vão compor as equipes brasileira e de estrangeiros foi realizada através de uma votação que envolveu técnicos, assistentes e capitães das 16 equipes participantes, além de imprensa especializada e personalidades do basquete brasileiro. E dos 24 jogadores escolhidos por eles, sendo 12 para cada equipe, 13 participaram da edição de 2014 do Jogo das Estrelas.

O NBB Brasil tem seis remanescentes, entre eles Alex Garcia, hoje no Bauru, MVP das duas edições anteriores do Jogo das Estrelas e líder na votação dos alas. Os outros são: Jefferson William (Bauru), Nezinho (Limeira), Cipolini (Brasília), Ricardo Fischer (Bauru), o jogador com maior porcentual de votos - 54,2% - e Léo Meindl (Franca).

Já as novidades são Lucas Mariano (Franca), armador Henrique Coelho (Minas), Rafael Hettsheimeir (Bauru), que liderou a votação entre os pivôs, Marquinhos (Flamengo), Neto (Palmeiras) e Caio Torres (São José).

Os sete remanescentes do Jogo das Estrelas na equipe NBB Mundo são: Kenny Dawkins (Paulistano), o armador mais votado, Nicolás Laprovittola (Flamengo), David Jackson (Limeira), o ala mais votado, Shamell (Mogi), Holloway (Paulistano), Tyrone (Mogi) e Meyinnse (Flamengo), o pivô mais votado.

Já os outros estrangeiros que vão participar do duelo festivo são Mata (Franca), Herrmann (Flamengo), Maxi Stanic (Palmeiras), Toyloy (Palmeiras) e Robby Collum (Minas).

A votação também definiu quem vai comandar as equipes no Jogo das Estrelas. A equipe NBB Brasil será dirigida por Demétrius Ferraciú (Minas). Já o espanhol Paco García (Mogi) vai comandar o NBB Mundo. Agora, o público, através de votação, vai escolher os titulares em votação no site do NBB até 27 de fevereiro.