Tony Parker pede dispensa e desfalca França no Mundial de basquete

FRANÇA - A seleção francesa sofreu uma importante baixa para a disputa do Campeonato Mundial de Basquete, que acontecerá na Espanha entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro. Principal jogador da equipe, o armador Tony Parker pediu dispensa para poder descansar, após mais uma temporada desgastante com o San Antonio Spurs, que está na final da Conferência Oeste da NBA.

Melhor para o Brasil, adversário da estreia dos franceses, no dia 30 de agosto, que pode se beneficiar da ausência do armador para fazer frente a uma das principais forças do basquete mundial na atualidade. Um bom resultado contra a França poderá fazer a diferença para o time de Rubén Magnano no difícil Grupo A da competição, que conta também com Irã, Espanha, Sérvia e Egito.

O diretor-técnico da seleção francesa, Patrick Beesley, falou sobre a ausência de Parker e apontou que o armador optou por descansar para estar em forma para o Campeonato Europeu de 2015, que dará vagas para a Olimpíada do Rio, em 2016. "O Tony Parker está fora. Espero que possa descansar um pouco após temporadas duras com o Spurs. Ele vai ser preservado para futuros eventos internacionais que aguardam o basquete francês."

Mesmo com a ausência de Parker, a seleção francesa terá um elenco forte à disposição, com sete dos 24 pré-convocados atuando na NBA. Alexis Ajinca (New Orleans Pelicans), Nicolas Batum (Portland Trail Blazers), Nando De Colo (Toronto Raptors), Boris Diaw (San Antonio Spurs), Evan Fournier (Denver Nuggets), Rudy Gobert (Utah Jazz) e Kevin Seraphin (Washington Wizards).