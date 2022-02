Toppin vence Torneio de Enterradas e trio dos Cavaliers é campeão nas habilidades

Após perder o Torneio de Enterradas para Anfernee Simons na temporada passada, Obi Toppin voltou para a disputa neste sábado, em mais uma edição do final de semana das estrelas da NBA, desta vez em Cleveland, e venceu o concurso. A conquista do ala do New York Knicks veio com uma vitória sobre Juan Toscano-Anderson, do Golden State Warriors, na grande decisão.

Cole Anthony, do Orlando Magic, e Jalen Green, do Houston Rockets, também participaram do torneio, que teve Dominique Wilkins, Isiah Thomas, Clyde Drexler, David Robinson e Julius Erving como jurados. Tanto Anthony quanto Green foram eliminados na segunda rodada.

O grande vencedor Toppin conseguiu sua melhor pontuação ao passar a bola entre as pernas antes de tocar na tabela e enterrar. Mais cedo, já havia levantado a torcida quando pulou por cima de uma pessoa, passando a bola por trás das costas e colocando a bola na cesta, na sequência. Com a apresentação, tornou-se o quinto jogador do Knicks a vencer o torneio de enterradas.

Enquanto isso, no Desafio de Habilidades, a comemoração foi dos donos da casa. O trio dos Cavaliers, formado por Evan Mobley, Darius Garland e Jarrett Allen, foi o campeão da categoria. A disputa também teve a participação de Giannis Antetokounmpo e seus irmãos, Thanasis e Alex, e dos calouros Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Cade Cunningham (Detroit Pistons) e Scottie Barnes (Toronto Raptors).

A noite contou também com o Torneio de 3 pontos, vencido por Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, após levar a melhor na final contra Trae Young, do Atlanta Hawks, e Luke Kennard, do LA Clippers. Paty Mills, CJ McCollum, Desmond Bane, Fred VanVleet e Zach LaVine foram os outros participantes.

A grande atração do final de semana das estrelas, o All Star Game, ocorre na noite deste domingo, a partir das 20 horas. A partida envolverá a disputa de dois times selecionados pelos capitães LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, do Brooklyn Nets. Durant, lesionado, não estará em quadra.