Torcida dos Warriors recebe com festa a céu aberto os campeões da NBA

Os jogadores do Golden State Warriors foram recebidos por milhares de torcedores nesta segunda-feira em um desfile pelas ruas de San Francisco para celebrar o título da NBA. Entre os mais festejados estavam nomes como Stephen Curry, Klay Thompson e Darymon Green. Na lista de homenageados, o técnico Steve Kerr também foi outra figura de destaque e chegou a descer para cumprimentar alguns fãs mais exaltados.

O título, conquistado sobre o Boston Celtics na série final por 4 a 2, mobilizou a cidade. Uma multidão tomou as ruas com confetes azuis e dourados.

Os atletas desfilaram em ônibus aberto e tiveram momentos de êxtase. Stephen Curry, por exemplo, posou abraçado aos troféus de MVP (jogador mais valioso) das finais, da Conferência Oeste e do All Star Game e comandou o público na comemoração em que simula uma soneca.

Uma citação de Klay Thompson, em que para os Warriors, era o "campeonato ou nada" foi lembrada na comemoração. "Isso é uma loucura. Sabemos do nosso potencial e capacidade e jogamos no mais alto nível", afirmou o jogador.

O título teve um sabor especial para ele, que retornou em janeiro após ficar mais de dois anos e meio afastado das quadras por conta de uma grave lesão. Ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi submetido ainda a uma cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita.

"Não estaríamos aqui se tivéssemos alguma dúvida em nós mesmos. Quando você reúne caras que são capazes de se concentrar em trabalhar em equipe, poder e sentimento é tudo. É uma loucura", afirmou.

BAY AREA THIS IS FOR YOU pic.twitter.com/RB2do2Wjph — Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022

No calor da festa, alguns dos jogadores abandonaram os ônibus em que estavam sendo transportados para se misturar e comemorar com os torcedores. Andrew Wiggins também fez a festa ao derramar champanhe sobre a multidão que transformou as ruas da cidade em um verdadeiro mar de azul e dourado.

O título da NBA reforça a identificação da cidade com a competição. Nos últimos oito anos, foram quatro taças conquistadas. Nesta temporada o título veio com vitória sobre o Boston Celtics por 103 a 90 no jogo seis do playoff decisivo.