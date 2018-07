Torcidas organizadas do Flamengo brigam em jogo de basquete

Após nove anos, Flamengo e Vasco se reencontraram pelo Campeonato Carioca, na segunda-feira, no Tijuca Tênis Clube, e o jogo ficou marcado por uma briga generalizada. Nem mesmo o fato de o duelo ter sido realizado com torcida única evitou o confronto entre torcedores flamenguistas organizados de facções rivais.

A confusão começou no final do segundo quarto, quando o Flamengo vencia por 44 a 28. O cronômetro apontava 28s7 no exato momento em que integrantes da Torcida Jovem e da Raça rubro-negra resolveram esquecer o jogo e brigar. Os policiais tiveram de entrar em ação e utilizaram gás de pimenta para dar fim ao tumulto. O jogo foi interrompido por alguns minutos, até porque alguns jogadores, como Marcelinho Machado e Marquinhos, sentiram o efeito do gás de pimenta e todos foram para os vestiários.

"Infelizmente isso é um mal de torcida organizada. A gente tenta evitar, mas fica difícil. Não estava tendo nenhuma hostilidade com o Vasco. É coisa antiga, briga de gente que não vem para torcer, mas com outro objetivo", reclamou o vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, Alexandre Póvoa, em entrevista ao SporTV.

O dirigente informou ainda que não tem como evitar a entrada das torcidas organizadas nos jogos do Flamengo, já que eles compram o ingressos normalmente nas bilheterias. Póvoa criticou a Federação de Basquete do Rio, já que, segundo ele, existem outras opções de ginásio para uma partida desta envergadura. A partida sofreu ainda mais uma paralisação, quando restaram apenas 20s, novamente por causa de uma briga entre os torcedores organizados do Flamengo.

Em quadra, o Vasco conseguiu virar o placar após ir para o intervalo perdendo por nove pontos e vence por 82 a 77. Com 19 pontos, Nezinho foi um dos responsáveis pela vitória vascaína, assim como o pivô Bruno Fiorotto, que também anotou 19 pontos. Autor de 14 pontos e sete assistências, David Jackson também foi fundamental na vitória.

Pelo lado Flamengo, destaque para a estreia do armador Ricardo Fischer, em voltou às quadras após aproximadamente seis meses da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele anotou 14 pontos.