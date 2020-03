Torneio de basquete universitário pode sofrer alterações por causa do coronavírus

Billy Witz, The New York Times

LAS VEGAS - Dosadores para higienização das mãos posicionados do lado de fora dos vestiários e ao longo dos saguões da arena. Funcionários usando luvas de borracha e limpando os corrimões de cima para baixo enquanto as partidas aconteciam. Jogadores mantendo uma distância saudável - sem selfies ou cumprimentos com as mãos - dos fãs que vieram de longe para torcer por eles.

LEIA TAMBÉM > NBB terá jogos sem torcida e decide por adiamento temporário do Jogo das Estrelas

Se o March Madness - um torneio entre times universitários femininos e masculinos de basquete dos Estados Unidos da Associação Atlética Universitária Nacional (NCAA, na sigla em inglês) - continuar com a programação normal na próxima semana, algo que está cada vez mais em risco à medida que as faculdades começam a fechar as salas de aula e os governos impõem restrições às reuniões públicas, esse será um evento bem diferente após o surto de coronavírus.

Na semana passada, o epicentro dessa nova questão foi Las Vegas, onde quatro conferências - Pacific-12, West Coast, Mountain West e Western Athletic - estão realizando torneios de basquete masculino e feminino. Enquanto a NCAA avalia se deve ou não cancelar um torneio que faturou quase US$ 1 bilhão em receita no ano passado, esses são os tipos de eventos que as autoridades de saúde pública dizem ser um anátema para conter o vírus, que se espalhou da China por meio da Europa e dos Estados Unidos.

Os oito torneios aqui, quatro masculinos e quatro femininos, consistem em equipes de 39 escolas e 13 estados. Eles trouxeram dezenas de milhares de fãs para as arenas, hotéis e bares que depois de vários dias, voltarão para suas casas. No entanto, esses fãs, assim como jogadores e treinadores, investiram tanto em suas equipes que relutam em ver a temporada terminar sem o que tem sido uma meta desde o primeiro jogo da temporada: uma vaga no torneio da NCAA.

Isso ficou evidente na noite de terça-feira, quando os fãs da equipe da Universidade Gonzaga encheram o Orleans Arena e gritaram quando o time venceu os adversários do St. Mary's por 84 a 66 na final do torneio na Costa Oeste. Alguns momentos depois, Joel Ayayi, o jogador mais valioso do torneio, e seus companheiros de equipe estavam no topo de um palco na quadra central, enquanto os confetes caíam e eles recebiam o troféu do título.

Enquanto os jogadores começavam a cortar as redes, o técnico do Gonzaga, Mark Few, cujo time deve ser o número 1 e abrir o torneio em Spokane, Washington, sua cidade natal, reconheceu a incerteza do que viria pela frente. A Ivy League cancelou na terça-feira seus torneios masculinos e femininos, duas outras associações disseram que fechariam seus eventos aos fãs e a NCAA disse que estava consultando autoridades de saúde e seus próprios especialistas para tomar decisões nos próximos dias.

"Esperamos - e contamos com - que sejam tomadas as decisões corretas, não apenas para proteger todos, mas levando em consideração o quanto esse torneio significa para os jogadores", disse Few. "Eles esperaram a vida toda por isso. Quando você está no Gonzaga, é para isso que jogamos nessa época do ano".

A equipe do Gonzaga, é claro, não é a única a pensar assim. Enquanto mais medidas de precaução foram tomadas pela Ivy League e pelas associações - a Big West e a Mid-American - que impediram a entrada do público nas partidas, muitas das principais associações - Southeastern, Big East, Atlantic Coast e Big 12 - anunciaram no início de seus torneios na quarta-feira, que continuariam com a programação normal, proibindo apenas a visita dos meios de comunicação no vestiário.

Essas grandes associações, é claro, têm muito mais a perder financeiramente, fechando suas portas aos fãs ou encerrando seus torneios. Ficou claro que, nos torneios daqui muitos querem que as atividades continuem normalmente. Embora o número de viagens por avião tenha caído e as vagas de hotéis tenham aumentado nas últimas semanas, a popularidade dos torneios de Las Vegas não foi afetada. O jogo do campeonato masculino de Mountain West atraiu um público de 10.292 - 1,3 mil a mais que na temporada passada. O WCC recebeu 7.210 - cerca de 500 fãs a menos em comparação à última temporada. E o torneio feminino Pac-12 teve uma participação total de 34.134, cerca de um terço a mais que no ano passado.

(O torneio masculino do Pac-12 e o feminino do WAC estavam marcados para começar na quarta-feira e o torneio masculino do WAC estava marcado para começar na quinta-feira.)

A ameaça do vírus foi mais real para os fãs da Universidade Brigham Young, que assistiram à derrota do time para o St. Mary's na semifinal do WCC na segunda-feira. No início daquele dia, a universidade anunciou que um fã que havia contraído o vírus assistiu ao jogo na casa dos Cougars no final do mês passado contra o Gonzaga, que contou com um público de quase 19 mil pessoas. A universidade disse ter alertado aqueles que estavam sentados perto da pessoa infectada.

"Todos nós estamos tentando manter a calma e dar um passo de cada a vez", disse Karen Tibbitts, moradora de Salt Lake City que estava entre o público daquela partida e na segunda-feira à noite.

Na quadra, salvo algumas precauções, havia pouco fora do comum. "No início do torneio, nos disseram para não tirar muitas fotos com os fãs e não ter muito contato físico com pessoas que não conhecêssemos", disse Satou Sabally, do Oregon. "Enquanto essa semana se passou, menos pessoas tocaram umas às outras por estarem temerosas."

Myah Pace, armador da Universidade de San Diego, disse que os cumprimentos com punhos ou cotovelos substituíram os apertos de mão quando os capitães das equipes se encontraram com os árbitros antes das partidas e que os jogadores foram mais cautelosos nos treinos. "Mas eu não vou mentir", disse Pace. "Quando a bola sobe e o jogo começa, esquecemos de tudo isso e seguimos como antes." Do NYT/TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA