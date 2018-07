Toronto Raptors reintegra ala brasileiro Bruno Caboclo

O Toronto Raptors decidiu reintegrar ao seu elenco o ala brasileiro Bruno Caboclo, de apenas 18 anos, escolhido pela franquia canadense no Draft do ano passado. O jogador passou 10 dias defendendo o Fort Wayne Mad Ants na liga de desenvolvimento do basquete norte-americano, chamada de D-League.

O jovem formado pelo Pinheiros participou de três jogos do Mad Ants, uma espécie de filial do Raptors na D-League. Ele estreou bem com 13 pontos, sete rebotes e dois tocos em 20 minutos contra o Iowa Energy, mas não foi bem diante de Austin Spurs e Oklahoma City Blye. Em 18 minutos na soma das duas partidas, pegou só um rebote e errou todos os 10 arremessos que tentou.

A D-League serve para jogadores que não têm espaço na NBA mostrarem trabalho, mas também para atletas muito jovens, considerados crus, ganharem experiência. Este é o caso de Caboclo, uma vez que o Raptors aposta alto no jogador. Tanto, que o escolheu na primeira rodada do Draft deste ano.