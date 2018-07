Trail Blazers vence Mavericks e empata duelo dos playoffs da NBA

PORTLAND - O Dallas Mavericks não conseguiu aproveitar os até 23 pontos que chegaram a ter de vantagem e perderam sua segunda partida da série melhor de sete que disputa com o Portland Trail Blazers, que venceram na noite deste sábado por 84 a 83 o duelo, que está 2 a 2, pela NBA.

O ala-armador Brandon Roy se tornou o destaque dos Trail Blazers ao comandar a virada no quarto período com 18 pontos que permitiram a sua equipe superar os Mavericks com parcial de 35 a 15, na partida disputada no Rose Garden, de Portland.

Os Trail Blazers, que erraram os 15 primeiros arremessos no começo do terceiro período, no quarto surgiram com uma inspiração única para covnerter 75% dos lançamentos que fizeram, enquanto os Mavericks não tiveram capacidade de reação.

A equipe de Portland, que estava atrás 18 pontos ao começo do quarto período, conseguiu a segunda melhor virada na história dos playoffs da NBA após ter jogado três períodos de uma partida.

Roy, que marcou 24 pontos, converteu a cesta decisiva com 39,2 segundos para terminar a partida.

O ala-pivô LaMarcus Aldridge converteu 18 pontos, pegou seis rebotes, fez quatro roubadas de bola e deu três tocos para ser junto com o ala Gerald Wallace decisivo no jogo defensivo.

Wallace conseguiu um double-double de dez pontos, 11 rebotes e três assistências, enquanto Miller chegou aos 14 pontos e o ala-armador Wesley Matthews marcou 11 para serem os cinco jogadores dos Trail Blazers com duplos dígitos.

Dirk Nowitzki fez 20 pontos para ser o líder do ataque dos Mavericks, mas errou dez de 17 arremessos de quadra, e conseguiu apenas dois rebotes.

