Transferência de LeBron para os Lakers inicia nova era no esporte americano

Aqui mergulhamos novamente, em outro verão de LeBron James, o mais independente dos agentes livres da história do esporte. Os últimos oito anos da ilustre carreira de James foram dedicados a traçar esse seu caminho. Ele não tem sido simplesmente o melhor jogador de basquete do planeta; ele tem sido o superstar mais disponível do seu tempo. Ele é o único que você pode encarar do outro lado do bar e receber um olhar de volta.

Há um tremendo poder na ilusão de disponibilidade, e James o controla com maestria - assustadoramente - controlando a NBA com cada flerte e sem demonstrar qualquer remorso por fazer o que quer, a qualquer momento, não importa a reação do público.

Quando ele foi para Miami em 2010 e terminou com o Cleveland na ESPN, nós nos apavoramos. James combateu a repercussão tornando-se mais charmoso do que nunca, mais acessível aos fãs e à mídia e conquistando dois campeonatos em quatro anos com o Heat. Em 2014, quando retornou a Cleveland, os que estavam fora de Ohio ficaram perplexos, embora intrigados. James respondeu tornando-se uma presença edificante dentro e fora da quadra em sua região natal, e levou o Cavaliers a quatro finais consecutivas na NBA e a um campeonato de 2016 que encerrou a enorme seca de 52 anos do Cleveland sem títulos.

Durante todo esse tempo, houve especulações constantes sobre seu próximo passo, enquanto James continuava assinando contratos de curto prazo para ter opções e pressionar o proprietário Dan Gilbert a gastar muito na lista e tomar as decisões das quais James gostava. Ele pode ser dono de uma equipe sem gastar um centavo.

Agora que James completou seu último período de quatro anos no domínio da Conferência Leste, ele está em outra encruzilhada própria. Após decidir seu futuro e optar por jogar no Los Angeles Lakers, toda a NBA espera e antecipa o potencial que sua escolha poderia ter em criar um novo conglomerado de estrelas e mudar o equilíbrio de poder da liga.

Em um sentido mais amplo, a decisão 3.0 pode revelar-se o momento culminante de um dos anos mais loucos das transações esportivas que os profissionais do esporte já viram. Em 2018, nós já vimos o título de jogador mais bem pago da NFL trocar de mãos três vezes, de Jimmy Garoppolo a Kirk Cousins ​​e Matt Ryan. O contrato com Ryan - cinco anos, US$ 150 milhões - faz dele, tecnicamente, o primeiro homem do futebol americano a ganhar US$ 30 milhões por temporada. Embora seu contrato não esteja totalmente garantido, o recorde de US$ 100 milhões está. E ainda há uma chance de Aaron Rodgers aumentar a aposta se ele e Green Bay negociarem uma ampliação.

Quando o período sem agenciamento do beisebol chegar neste inverno, o defensor do Washington Nationals, Bryce Harper, e Manny Machado, do Baltimore Orioles, chegarão ao mercado aberto, tendo se destacado como dois dos mais bem-sucedidos jogadores de 25 anos da história deste esporte. Apenas dois anos atrás, a classe de passe livre 2018 do beisebol era considerada tão carregada que mudaria o esporte e quebraria a estrutura financeira da liga.

Isso não é mais o caso porque, bem, aconteceu o beisebol. O jogo, sempre tão difícil, reduziu algumas estrelas. Alguns jogadores ansiavam por segurança e assinaram extensões antecipadamente. A morte do astro de Miami, José Fernandez, tirou um jogador que poderia ter elevado o mercado de arremessos.

Ainda assim, Harper e Machado provavelmente assinarão acordos que vão exceder o recorde do megacontrato de US$ 325 milhões de Giancarlo Stanton, apesar de sofrerem algumas flutuações abusivas durante suas jovens carreiras. As questões de Harper parecem mais preocupantes e dramáticas, e ele também tem sido propenso a lesões às vezes. Mas quando você leva em conta seus altos e baixos, você ainda está olhando para uma estrela que tem uma porcentagem de aproveitamento pouco abaixo de .900 de bases conquistadas + slugging (em inglês on-base plus slugging ou OPS) durante seis temporadas e meia com os Nationals. Além disso, ele tem qualidades transcendentais de um astro: carisma, capacidade de atuar em um grande palco, capacidade de inspirar medo nos oponentes e fazer um alinhamento melhor, um talento aparentemente ilimitado, mas inexplorado . O Nationals estará em um combate para pagar US$ 40 milhões por temporada para ele.

E Machado tem o bastão e a flexibilidade posicional para comandar algo nessa área também. O título de jogador de beisebol mais bem pago poderia mudar de propriedade duas vezes neste inverno.

No meio deste ano de compensação extraordinária fica James, cujo impacto é maior do que o dinheiro. Ele alterou a forma como as estrelas da NBA encaram o seu lugar no campeonato. Quando James uniu forças com Dwyane Wade e Chris Bosh em Miami, isso aconteceu por causa de uma parceria inédita entre três estrelas, um executivo de equipe em Pat Riley e o dono do Heat, Micky Arison. Para que o "Big Three" fosse formado, os jogadores sacrificaram dinheiro por influência, e a NBA não tem sido a mesma desde então. Os astros querem se unir agora. Os melhores jogadores compreendem agora como se alavancar.

James tornou mais fácil para Kevin Durant ir para o Golden State. Ele involuntariamente plantou uma semente que deu a Kyrie Irving a audácia de forçar uma troca de Cleveland para Boston, o que arruinou as esperanças de campeonato dos Cavaliers. Ele ajudou na formação da máquina de isolamento James Harden-Chris Paul em Houston.

Mas ninguém usa a ameaça de se tornar um mercenário da mesma forma que James. Isso mantém sua equipe atual pagando o imposto de luxo e tentando dar-lhe mais armas. Mantém seus admiradores lutando para tentar pegá-lo.

Veja-se como os Lakers estão apressados ​​agora, esperando negociar com Kawhi Leonard para que possam vender James e Paul George em um novo "Big Three" que, em termos de extensão, versatilidade e proeza defensiva, teria a chance de vencer os Warriors. Quando você considera que Boston e Filadélfia são competidores muito interessados ​​em Leonard, você começa a ver como o equilíbrio competitivo da liga influenciará se San Antonio trocar sua estrela descontente. Jogue em George, que parece estar decidindo entre o Oklahoma City e os Lakers, e você adiciona outra franquia consistente da NBA a esta louca competição de baixa temporada. Coloque todos os fatores diferenciados juntos, e cerca de metade da liga tem algo em jogo, e tudo está ligado à decisão de James.

Isso é poder. Isso é um poder assustador. James não está perseguindo dinheiro; ele sabe que vai ganhar muito. Ele está perseguindo influência. Enquanto as estrelas seguem seu roteiro, a NBA continua a tentar incentivar os jogadores a permanecerem no lugar. As extensões de contrato da Supermax foram criadas para que os jogadores de elite queiram permanecer onde estão. Em alguns casos, isso está funcionando, mas em uma liga de super-times que exige que as estrelas provem sua grandeza ao ganhar anéis, o movimento é inevitável.

O ano de 2018 será um ano significativo para o atleta profissional americano. Não é surpresa que James seja figura central nisso. Pode-se não gostar dos métodos dele, mas é admirável que ele entenda seu negócio tão bem. Você não pode jogar dinheiro para ele e esperar que ele fique surpreso. Ele quer mais. Ele quer melhor. E enquanto ele permanecer digno de olhares e continuar reconhecendo-os, ele conseguirá o que quer.