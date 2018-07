Três times da NBA jogarão na Europa em outubro

Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves e New York Knicks disputarão quatro partidas amistosas em outubro, entre estes e contra duas equipes europeus, Armani Milan e Regal Barcelona, segundo informações do comissário da NBA, David Stern.

Os confrontos da viagem, denominada NBA Europe Live, acontecerão em Milão, Londres, Paris e Barcelona. O primeiro encontro, entre o Knicks e o Milan, será disputado na cidade italiana em 3 de outubro. O segundo, entre Lakers e Timberwolves, acontece em Londres, no dia seguinte. Já a terceira partida, na qual jogarão Knicks e Timberwolves, será em Paris, dia 6 de outubro. Por fim, no último duelo, Lakers e Barcelona se enfrentam no dia 7 de outubro, no Palau Sant Jordi, em Barcelona.

"A NBA Europe Live e o retorno de equipes da NBA à Europa pelo quinto ano consecutivo são provas do nosso compromisso com o crescimento do basquete e com o surgimento de novos torcedores na região", disse Stern em uma entrevista à imprensa internacional.

Durante a conversa, o comissário assegurou que o mercado espanhol "é possivelmente o mais forte" que existe na Europa. "Temos uma grande relação com a Euroliga e a ACB (que organiza a Liga Espanhola), estamos muito centrados no mercado espanhol", acrescentou Stern, que descartou momentaneamente a criação de franquias europeias na NBA.