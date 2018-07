Trio brilha, Heat bate Spurs e empata final da NBA

Com a vitória, o Heat garantiu que a série decisiva voltará para a Flórida, que receberá o sexto jogo da decisão na próxima terça-feira. Antes disso, porém, os times vão disputar a quinta partida da final neste domingo, às 21 horas (de Brasília), novamente em San Antonio. Caso seja necessário, o sétimo jogo será realizado na quinta em Miami.

Após atuações irregulares nas últimas partidas, LeBron enfim brilhou na decisão da NBA. O MVP da temporada regular foi o cestinha da partida com 33 pontos e ainda conseguiu um "double-double" ao obter 11 rebotes. Já Wade marcou 32 pontos, enquanto Chris Bosh somou 20 pontos e 13 rebotes.

O pivô Tim Duncan foi o principal destaque do Spurs na partida ao marcar 20 pontos. Já Tony Parker, que chegou a ser dúvida para o duelo por causa de uma lesão, anotou 15 pontos, mas todos eles no primeiro tempo, e também deu nove assistências. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 13 minutos, com quatro pontos, três rebotes e uma assistência.

O primeiro quarto da partida de quinta foi bastante equilibrado. O Spurs até começou melhor, apostando em vários arremessos de três pontos, chegou a abrir 15 a 5, mas viu o Heat reagir, liderado por LeBron, que anotou 11 pontos no período inicial e deixou a sua equipe à frente do placar por 29 a 26.

O equilíbrio se manteve no segundo quarto. Bosh, LeBron e Wade lideravam o Heat e anotaram 37 pontos no primeiro tempo, enquanto Parker comandava o Spurs. Assim, as equipes foram para o intervalo empatadas em 49 a 49.

O Heat tentou deslanchar no terceiro quarto, mas o time de San Antonio ainda conseguiu se manter perto no placar - 81 a 76 - ao fim do período graças a algumas cestas de três de Danny Green e Gary Neal.

No último quarto, Bosh, LeBron e Wade brilharam e anotaram 25 dos 28 pontos do Heat, que acabou derrotando o Spurs com certa tranquilidade por 109 a 93, empatando a decisão da temporada 2012/2013 da NBA em 2 a 2.