Trio de astros brilha e Miami Heat vence mais uma na NBA

Com a ajuda de suas três principais estrelas, que tiveram boas atuações, o Miami Heat derrotou o New Orleans Hornets, por 96 a 84, em casa, na última segunda-feira à noite. Com isso, a equipe da Flórida, que começou de forma muito regular, confirmou a boa fase e chegou à sua nona vitória consecutiva na temporada 2010/2011 da NBA.

O cestinha do confronto foi o armador Dwyane Wade, do Heat com 32 pontos, além de cinco rebotes. LeBron James contribuiu com 20 pontos e sete assistências, enquanto o pivô Chris Bosh conseguiu um "double-double", anotando 23 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Hornets, o principal jogador foi o ala-pivô David West, com 26 pontos e 12 rebotes.

Outro time que confirmou a boa fase na temporada foi o Chicago Bulls, que não teve muita dificuldade para derrotar o Indiana Pacers, por 92 a 73. Com isso, a ex-equipe de Michael Jordan aumentou sua série invicta para seis partidas.

O principal responsável por este momento do Bulls é o ala-pivô Carlos Boozer. O jogador, que se transferiu no início desta temporada, vindo do Utah Jazz, estreou fora de forma, há oito partidas. Mas, após duas derrotas em seus primeiros jogos, ele tem se superado. Boozer foi cestinha e grande destaque do confronto, com 22 pontos e 18 rebotes.

O outro principal jogador da equipe de Chicago foi o armador Derrick Rose, que anotou 17 pontos, além de 12 assistências. Pelo lado do Pacers, o armador T.J. Ford e o ala-armador Brandon Rush foram os melhores em quadra, com 13 pontos cada um.

Se Heat e Bulls confirmaram a boa fase, o Dallas Mavericks tropeçou em casa e perdeu a maior sequência invicta da NBA. A equipe, que não perdia há 12 partidas, foi derrotada pelo Milwaukee Bucks, por 103 a 99.

O Mavericks ainda teve o cestinha da partida, o alemão Dirk Nowitzki, com 30 pontos, e contou com boas atuações do armador Jason Kidd, que anotou 11 pontos e dez assistências, e do pivô Tyson Chandler, com 11 pontos e nove rebotes.

No entanto, os dois principais jogadores do Bucks apareceram e impuseram seu jogo. O armador Brendon Jennings conseguiu 23 pontos e 10 assistências, enquanto o pivô australiano Andrew Bogut contribuiu com 21 pontos e 14 rebotes.

Confira os resultados de segunda-feira na NBA:

Miami Heat 96 x 84 New Orleans Hornets

Chicago Bulls 92 x 73 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 86 x 73 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 99 x 103 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 108 x 95 Golden State Warriors

Confira as partidas desta terça-feira na NBA:

New Jersey Nets x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Charlotte Bobcats x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Orlando Magic

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves