Trio de astros brilha, Warriors atropela o 76ers e vence a sexta seguida na NBA

O Golden State Warriors contou com grande atuação de seu trio de estrelas para chegar à sexta vitória consecutiva na NBA. Na rodada de sábado, a equipe de Oakland atropelou o Philadelphia 76ers em casa por 135 a 114, com show de Kevin Durant, Klay Thompson e Stephen Curry.

Os três jogadores terminaram com mais de 20 pontos no confronto. Durant foi o cestinha da partida, com 29, seguido por Thompson, com 23, e Curry, com 22. Draymond Green ainda colaborou com 10 pontos, 10 rebotes e sete assistências, enquanto Nick Young saiu do banco para marcar 13 pontos.

Depois de um início equilibrado, o Warriors definiu o triunfo no terceiro quarto, no qual abriu 16 pontos de vantagem. Foi o primeiro jogo de Kevin Durant depois de se recuperar de lesão muscular na perna, que o afastou da equipe por uma partida.

Esta foi a décima vitória do Warriors, que segue colado no Houston Rockets na briga pela liderança da Conferência Oeste. Já o 76ers perdeu a sexta na temporada e ocupa a oitava colocação no Leste. No sábado, teve J.J. Redick como cestinha, com 17 pontos, enquanto Joel Embiid foi desfalque.

O Rockets também chegou ao décimo triunfo no sábado, ao passar pelo Memphis Grizzlies por 111 a 96, em casa, e somar a quinta vitória seguida. James Harden mais uma vez foi o grande destaque dos texanos, com 38 pontos, além de oito assistências. Foi o terceiro jogo seguido do ala/armador com mais de 30 pontos.

O time da casa ainda contou com 26 pontos do ala Eric Gordon para vencer. Nenê terminou com apenas quatro pontos e quatro rebotes. Pelo Grizzlies, destaque para os 22 pontos do reserva Tyreke Evans e os 15 do pivô Marc Gasol. Esta foi a quinta derrota da equipe, que segue na zona de classificação aos playoffs no Oeste, em quinto.

Já no Leste, o Cleveland Cavaliers respirou um pouco em meio ao mau momento ao derrotar o Dallas Mavericks por 111 a 104, mesmo fora de casa. LeBron James marcou 19 pontos e pegou 11 rebotes, mas o cestinha foi Kevin Love, com 29 pontos. De nada adiantou a ótima atuação do novato Dennis Smith Jr., autor de 21 pontos pelo Mavericks, que ainda contou com 23 pontos e 12 rebotes de Harrison Barnes.

Ainda no sábado, o San Antonio Spurs recebeu o frágil Chicago Bulls e não teve trabalho para atropelar por 133 a 94. Foram 21 pontos e 10 rebotes para o veterano Pau Gasol, cestinha da partida. Pelo Bulls, destaque para Bobby Portis e Robin Lopez, ambos com 17 pontos. O brasileiro Cristiano Felício atuou por 18 minutos e terminou com oito pontos.

Outro brasileiro que esteve em quadra no sábado foi Raulzinho. O armador atuou por cinco minutos e marcou somente três pontos, mas seu Utah Jazz derrotou o Brooklyn Nets em casa por 114 a 106, se aproximando da zona de classificação para os playoffs no Oeste.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Washington Wizards 113 x 94 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 111 x 103 Los Angeles Clippers

New York Knicks 118 x 91 Sacramento Kings

Houston Rockets 111 x 96 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 104 x 111 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 98 x 90 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 133 x 94 Chicago Bulls

Golden State Warriors 135 x 114 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 125 x 107 Orlando Magic

Phoenix Suns 118 x 110 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 114 x 106 Brooklyn Nets

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Boston Celtics x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Miami Heat

Indiana Pacers x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks