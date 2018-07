Trio de astros dos Spurs se torna o mais vitorioso dos playoffs da NBA

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs continua forte em sua caminhada rumo às finais da NBA. Nesta quarta-feira, na vitória da equipe sobre o Oklahoma City Thunder, mais um capítulo da história do basquete foi escrito, pois Tony Parker, Manu Ginobili e Tim Duncan, principais jogadores dos Spurs, se tornaram o trio com mais vitórias nos playoffs em todos os tempos.

Juntos desde 2002, quando Ginobili chegou à NBA vindo do basquete europeu, o trio é um dos mais fortes da liga e, além de chegar nos playoffs em todas as temporadas, ficaram com o título em três oportunidades.

Doze anos depois, eles alcançaram a marca de 111 vitórias na pós-temporada da NBA, ultrapassando o trio Kareem Abdul-Jabbar, Michael Cooper e Magic Johnson, que venceram 110 jogos nos playoffs vestindo a camisa do Los Angeles Lakers. A marca dos jogadores do time angelino, porém, foi conquistada em menos jogos. 157 contra 170 do trio dos Spurs.

"Eles são o pilar do sucesso dos Spurs. Eles estão sempre rodeado por bons coadjuvantes, mas Tony (Parker), Manu (Ginobili) e Tim (Duncan) é que fazem a diferença", disse o pivô brasileiro Tiago Splitter, importante na partida contra o Thunder, ao anotar nove pontos e pegar dez rebotes.

Apesar do bom momento e a aproximação da classificação para a final, Splitter mantem os pés no chão e diz não se importar com o adversário. "Queremos jogar a final, se for contra Miami, será contra Miami, não podemos controlar o que acontece no Leste. Temos que pensar no nosso time, em jogar bem", completou, fazendo referência a uma possível revanche contra o Miami Heat, que bateu os Spurs na final da NBA na última temporada.