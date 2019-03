'Triplo-duplo' de LeBron não salva os Lakers de derrota em casa para os Celtics

Os muitos desfalques do Los Angeles Lakers não impediram LeBron James de ter uma atuação destacada, em casa, mas o time californiano foi derrotado pelo Boston Celtics, por 120 a 107, na rodada da NBA disputada neste sábado. O destaque da equipe vitoriosa na partida foi Kyrie Irving, que anotou 30 pontos.

"Eu sinto por LeBron", afirmou Irving após o jogo, ao comentar sobre os problemas físicos que o ex-companheiro enfrentou na atual temporada. "Sempre foi um aspirante ao título. Não se classificar para os playoffs é difícil, eu posso imaginar", comentou o armador do Boston, time que está em quinto lugar na Conferência Leste, com 41 vitórias e 26 derrotas.

Já em reta final de temporada regular, os Lakers agora estão na 11ª posição no Oeste, com 30 triunfos e 36 reveses. Na oitava colocação, a última entre as que garantem vaga nos playoffs, está o San Antonio Spurs, com 37 vitórias e 29 derrotas. Todas as franquias da NBA fazem 82 jogos na fase de classificação.

Já quase sem esperanças, os Lakers decidiram limitar o tempo de LeBron em quadra, uma precaução porque o ala sofreu uma lesão muscular na virilha na atual temporada. O astro disputou apenas 27 minutos da partida contra o Boston, o suficiente para anotar 30 pontos, pegar dez rebotes e distribuir 12 assistências. O ala não contou com a companhia de Tyson Chandler, Lonzo Ball, Lance Stephenson, Kyle Kuzma e Brandon Ingram, todos machucados.

Time de melhor campanha geral na NBA (50-16) e líder no Leste, o Milwaukee Bucks venceu o Charlotte Hornets por 131 a 114, em casa, também neste sábado, com mais uma atuação dominante de Giannis Antetokounmpo, que marcou 26 pontos e pegou 12 rebotes. Derrotada no duelo, a franquia de Michael Jordan está em 10º na mesma conferência, com retrospecto de 30 triunfos e 36 reveses, mas ainda tem chance real de classificação. Miami Heat (31-34) e Orlando Magic (31-36) também disputam essa última vaga.

De olho em uma boa posição no próximo draft, o New York Knicks (13-53) segue com a pior campanha entre as 30 equipes da NBA. Neste sábado, o time nova-iorquino jogou em casa e perdeu por 102 a 94 para o Sacramento Kings (33-32), que está em nono lugar no Oeste e ainda briga pela oitava vaga da conferência nos playoffs. Pelo lado vencedor, destaque para atuação do armador De'Aaron Fox, que marcou 30 pontos e deu oito assistências.

Veja os resultados da rodada de sábado:

New York Knicks 94 x 102 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 112 x 114 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 135 x 130 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 107 x 120 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 131 x 114 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 127 x 120 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Miami Heat x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Phoenix Suns