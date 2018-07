Troca é oficializada e Huertas vai para Rockets, mas tem futuro incerto

O Houston Rockets confirmou no fim da noite desta quinta-feira que fechou uma troca com o Los Angeles Lakers, que o cedeu Marcelinho Huertas, de 33 anos. Em troca o time da Califórnia vai receber o jovem Tyler Ennis, 11 anos mais jovem.

A negociação, porém, não assegura que Huertas será aproveitado pelo técnico Mike D'Antoni, que já conta no seu elenco com outro jogador brasileiro, o pivô Nenê Hilário. Há informações na imprensa norte-americana de que o ex-jogador do Lakers será dispensado pelo Rockets.

Após se destacar no basquete europeu, o que incluiu uma passagem de sucesso pelo Barcelona, Huertas se transferiu para defender o Lakers na temporada 2015/2016. O brasileiro, porém, não conseguiu se destacar no seu ano de estreia. E na atual temporada também vinha sendo pouco aproveitado, tanto que só disputou 23 jogos. Agora deixou o Lakers e está no Rockets, mas com o futuro incerto.

No atual período de negociações da NBA, outro jogador brasileiro trocado foi Tiago Splitter, que foi cedido pelo Atlanta Hawks ao Philadelphia 76ers.