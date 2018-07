Troca enorme de jogadores envolve três equipes da NBA

Como tradicionalmente costuma acontecer durante as temporadas da NBA, uma grande troca envolvendo oito jogadores e três equipes foi fechada neste domingo, alterando significativamente os elencos de Orlando Magic, Phoenix Suns e Washington Wizards.

A equipe mais modificada foi a do Orlando Magic. Para ficar com Gilbert Arenas, mandou Rashard Lewis para o Washington Wizards. E ainda pegou Hedo Turkoglu, Jason Richardson e Earl Clark do Phoenix Suns, em troca de Vince Carter, Mickael Pietrus e Marcin Gortart.

Com essas mudanças no elenco, o Magic espera ter a força necessária para fazer frente aos favoritos Boston Celtics e Miami Heat na Conferência Leste da liga norte-americana de basquete. Atualmente, a equipe de Orlando aparece em quarto lugar na classificação, com 16 vitórias e 10 derrotas na temporada.

O Washington Wizards disputa a mesma Conferência Leste, mas aparece na lanterna, com apenas seis vitórias em 25 jogos. Já o Phoenix Suns está no Oeste, onde luta para chegar aos playoffs: ocupa a nona colocação, com 13 derrotas em 25 partidas.