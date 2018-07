Troca leva Vujacic do Lakers para o Nets na NBA

Para ficar com Vujacic, o Nets mandou Joe Smith para o Lakers e Terrence Williams para o Rockets. Além disso, a equipe de Nova Jersey ainda ficou com a primeira escolha do time de Los Angeles no draft em 2011 e a primeira da franquia de Houston em 2012.

Em sete temporadas na NBA, Vujacic nunca conseguiu ser titular do Lakers. Mas teve uma boa participação como reserva, com médias de 4,8 pontos e 1,7 rebotes por jogo. Ele, no entanto, ficou famoso mesmo por ser noivo da tenista russa Maria Sharapova.