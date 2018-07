Trocado, Lucas Bebê será mais um brasileiro no Raptors

Depois de selecionar Bruno Caboclo na primeira rodada do último Draft, o Toronto Raptors garantiu nesta segunda-feira a chegada de mais um brasileiro para o seu elenco. O brasileiro Lucas Bebê foi envolvido em uma troca com o Atlanta Hawks e enviado para a franquia canadense. Resta saber, no entanto, se ele finalmente estreará na NBA na próxima temporada.

Lucas Bebê foi selecionado no Draft de 2013 pelo Boston Celtics e imediatamente trocado para o Atlanta Hawks. Mas como tinha contrato com o Estudiantes e ainda era considerado jovem para chegar e atuar na NBA, o pivô seguiu na Espanha. Agora, deixou o time da Geórgia sem sequer ter estreado.

Aos 21 anos, o pivô ainda tem contrato com o Estudiantes. O Raptors, no entanto, pode decidir pagar a rescisão para contar com ele já para a próxima temporada. A outra opção seria deixá-lo na Espanha para ganhar experiência e evitar um gasto financeiro inesperado e só contar com ele a partir da próxima temporada, quando não terá mais contrato com seu atual clube.

De acordo com a imprensa canadense, no entanto, o Raptors estaria interessado em contar com Bebê já na próxima temporada. A equipe pensa inclusive que a chegada do pivô pode ajudar na adaptação de Caboclo, já que os dois treinariam juntos.

Lucas Bebê e o armador Lou Williams foram enviados para o Raptors em troca do veterano John Salmons, de 34 anos, que deve ser dispensado. A ideia do Hawks é abrir espaço na folha salarial. De acordo com a imprensa norte-americana, a franquia estaria tentando a contratação do ala Luol Deng. Para o time de Toronto, a troca serviu para fortalecer um elenco que chegou aos playoffs da NBA na última temporada, perdendo na primeira rodada para o Brooklyn Nets.