Trocas levam Dragic para Miami e Garnett de volta a Minnesota

Quase uma semana depois do All Star Game, o jogo das estrelas da NBA , a Liga voltou a gerar expectativa nos fãs de basquete. As trocas de jogadores e negociações por futuras escolhas no sistema de recrutamento de novos atletas (Draft) movimentaram treinadores, general managers e proprietários de franquias esta semana. No fechamento da janela de trocas da temporada, 37 jogadores foram envolvidos em transações e mudaram de casa. Confira as que causaram mais impacto na Liga.

O armador deixou o Phoenix Suns, onde cresceu na Liga sob a tutela de Steve Nash. Com um perfil cadenciado e visão de jogo, o esloveno é um armador típico, um verdadeiro 'termômetro' da equipe dentro de quadra. Em sua sexta temporada na NBA, Dragic leva para a costa oeste 16,2 pontos por jogo, 3,6 rebotes e 4,1 assistências. Somados, os quatro jogadores que deixaram o time na troca ( Norris Cole, Danny Granger, Shawne Williams e Justin Hamilton) contribuíam com 22 pontos, 10,2 rebotes e apenas 5,5 assistências. Dragic chega para ser o titular do Heat no lugar de Mario Chalmers, que nunca deu conta do 'calor' de Miami. Ao lado de Dwayne Wade, Luol Deng e Hassan Whiteside (Chis Bosh está fora da temporada por problemas pulmonares) a equipe ganha mais musculatura para sustentar uma vaga nos Playoffs (atualmente é a 7º no Leste). No entanto, Goran não é um mágico. Sem chance de título ou finais de conferência este ano para Pat Riley, o técnico Eric Spoelstra e seu staff.

2) 'Big Ticket' de volta as Wolves

Kevin Garnett volta ao Minessota Timberwolves bem diferente de quando o deixou. Vive seus piores números na carreira, mas nem por isso deixa de ser uma boa aquisição para os Wolves, que já defendeu por 12 temporadas. Ali, Garnett ficou conhecido como 'Big Ticket', por sua capacidade de empolgar e entreter os fãs do jogo toda vez que entrava em quadra. Jogador enérgico e de muita raça, ele acrescenta experiência e força ao grupo formado por Rick Rubio, Zach Lavine e Kevin Martin, que nesta temporada não conseguiu nada melhor do que 12 vitórias em 54 jogos. Em Brooklyn, Garnett era sempre visto no banco de reservas aconselhando os mais novos. O veterano está em sua 19° temporada, com 38 anos, e deixou os Nets numa troca envolvendo Thaddeus Young. Ele chega a Mineápolis com 6,8 pontos por jogo, 6,8 rebotes e 1,6 assistências, com uma média de 20 minutos em quadra.