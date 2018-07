Troféu da NBA ficará exposto para fãs no Brasil no fim de semana

A NBA anunciou nesta segunda-feira que o Troféu Larry O'Brien passará pelo Brasil no próximo fim de semana. A visita faz parte de uma iniciativa do San Antonio Spurs, atual campeão, e da própria liga. Juntos, eles decidiram levar a taça à terra natal de todos os jogadores da equipe, que conta em seu elenco com o pivô brasileiro Tiago Splitter.

O troféu ficará exposto nas cidades do Rio de Janeiro e de Barueri. No sábado, os torcedores que quiserem vê-lo poderão ir ao Maracanãzinho, onde, no mesmo dia, a seleção brasileira enfrenta a Argentina em amistoso preparatório para o Mundial da Espanha. No dia seguinte, será a vez do Ginásio José Corrêa ser aberto aos fãs que quiserem ver a taça.

"Ter o troféu no Brasil é algo maravilhoso. Recebi muito carinho dos fãs, dos torcedores, depois do título da NBA. Foi algo que mexeu comigo, e a vinda da taça é a oportunidade de dividir um pouco da alegria pela conquista com eles, com público, amigos e família", declarou Splitter.

O San Antonio Spurs conquistou a última temporada da NBA depois de bater o Miami Heat na final. Desde então, o troféu já passou pela Argentina, terra de Manu Ginóbili, Austrália, país de Patty Mills e Aron Baynes, Itália, onde nasceu Marco Belinelli, e por New Hampshire, nos Estados Unidos, estado natal de Matt Bonner. A taça ainda visitará dois países (França e Canadá) e outro estado norte-americano (Califórnia) nas próximas semanas.

"A vinda do Troféu Larry O'Brien é uma forma de estender a comemoração pela conquista do Spurs. A vinda da taça ao Brasil valoriza ainda mais a façanha do Tiago Splitter, nosso primeiro campeão da NBA, uma oportunidade para os fãs de ficarem bem perto de algo tão mágico e especial como esse troféu", comentou Arnon de Mello, diretor executivo da NBA no Brasil.