Tyronn Lue anuncia afastamento do comando do Cavaliers por problema de saúde

O técnico do Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue, anunciou nesta segunda-feira que se afastará do trabalho para cuidar da saúde. Em comunicado divulgado pelo time, o treinador não informou o tempo que ficará de fora da temporada da NBA.

"Depois de muitas conversas com os médicos e com a diretoria, buscamos encontrar a melhor solução para o time e para minha saúde. Preciso deixar o comando técnico e me concentrar em estabelecer uma fundação mais forte e mais saudável para poder voltar a trabalhar no resto de temporada", escreveu.

Lue disse que os médicos ainda não conseguir diagnosticar seu problema. Na vitória sobre o Chicago Bulls no último domingo, fora de casa, o treinador não voltou à quadra depois do intervalo. No comunicado, ele explicou o que está sentindo.

"Tive dores no peito e outros sintomas preocupantes, agravados pela insônia. Apesar de passar por uma bateria de testes, não houve conclusões sobre qual é o problema", informou. "Apesar de ter tentado trabalhar com isso, a última coisa que eu quero é que afete o desempenho do time. Vou usar esse tempo para seguir a prescrição médica, o que já é bem difícil por acontecer no meio de uma temporada."

O gerente-geral do Cavaliers, Koby Altman, demonstrou apoio a decisão e desejou melhoras ao treinador. "Sabemos como as circunstâncias são difíceis ao treinador Lue e ofereceremos todo o apoio necessário para que consiga resolver esse problema de saúde", comentou.

O Cavaliers ainda não revelou quem comandará interinamente a equipe enquanto Lue estiver afastado. O time de Cleveland ocupa a terceira colocação da Conferência Leste, com 40 vitórias e 29 derrotas, e volta à quadra nesta segunda-feira para enfrentar o Milwaukee Bucks, em casa.