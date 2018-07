Uberlândia confirma a contratação de treinador do Espírito Santo Basquetebol

SÃO PAULO - Está confirmada a contratação de João Batista Guia pelo Unitri/Uberlândia. O treinador do Espírito Santo Basquetebol recebeu uma proposta que equivale ao quádruplo de seu salário em Vitória. Amigo do ex-senador Wellington Salgado, dono do Unitri, João foi auxiliar do Flamengo.

João vai deixar uma equipe que ocupa a 14ª posição no NBB, com três vitórias em 12 jogos, e assumirá um time que está em sexto lugar, com seis vitórias e cinco derrotas - trata-se do atual vice-campeão da liga.

João ainda vai comandar o Espírito Santo no sábado, contra o Palmeiras, e segunda-feira, contra o Pinheiros.

Na opinião de Hélio Rubens, demitido esta semana do Unitri, a equipe mineira tem tudo para reagir. "Vivemos algumas oscilações de rendimento na temporada passada e fomos à final. Acredito que isso vá acontecer novamente".

Os ex-jogadores e irmãos Márcio e Luiz Felipe Azevedo, que eram auxiliares de João Batista, têm outras incumbências e não deverão assumir a equipe. Outros nomes estão sendo cogitados, segundo o supervisor do ES, Fernando Grijó. Márcio é coordenador de esportes de alto rendimento de Vila Velha e gerente pedagógico do Comitê Olímpico local, e Luiz Felipe é simplesmente o presidente do projeto Cetaf, antigo nome da equipe.