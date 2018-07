Uberlândia e Pinheiros vencem nas quartas de final do NBB

SÃO PAULO - Unitri/Universo e Pinheiros/Sky não decepcionaram seus torcedores neste sábado: venceram na abertura do playoff pelas quartas de final do NBB (Nosso Basquete Brasil).

O time mineiro venceu o Uniceub/BRB/Brasília por 96 a 91. O armador Valtinho e o ala Robert Day foram os cestinhas da partida, com 27 pontos cada um para o time de Uberlândia. No lado brasiliense, o armador Nezinho foi o maior anotador, com 24 pontos.

Já o Araldite/Univille bem que tentou, mas a equipe paulista foi até Santa Catarina enfrentar o time de Joinville e arrancou a vitória por 72 a 66. O norte-americano Shamell foi o cestinha da partida, com 22 pontos.

O jogo 2 da série entre Unitri/Universo e Uniceub/BRB/Brasília é na próxima terça-feira, 26 de abril, às 20 horas, dessa vez na cidade de Brasília. E o Pinheiros fará dois jogos em casa, no mesmo dia e horário.