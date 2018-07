Uberlândia vence Araraquara e garante classificação nas quartas do NBB

SÃO PAULO - O Unitri/Universo é a segunda equipe a garantir classificação para às quartas de final do NBB. A equipe venceu o Araraquara por 76 a 65 e fez 3 a 0 na série melhor de cinco das oitavas de final.

O Araraquara precisava vencer para conseguir se manter vivo na competição. E a equipe paulista começou melhor na partida e foi para o intervalo vencendo por 39 a 37. Mas, os mineiros voltaram mais atentos e levaram apenas 9 pontos no terceiro quarto, ao passo que marcaram 27. Com esta vantagem, o Uberlândia apenas administrou o último quarto para garantir a classificação.

"Vencer a série por 3 a 0 não mostra a dificuldade que foi. Fizemos por merecer essa vitória. Sabemos que vamos pegar o time campeão do NBB e será uma série muito equilibrada. Temos que entrar focado, principalmente no primeiro jogo que é em casa, porque uma vitória é importante para nossa sequência", disse o pivô do Uberlândia, Ciplolini, cestinha do jogo com 17 pontos.

Agora, a equipe irá enfrentar o Uniceub/BRB/Brasília, terceiro colocado na fase de classificação. As duas equipes abrem a série de quartas no dia 23, sábado.