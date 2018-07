Uberlândia vence o Araraquara e fica próximo de garantir classificação

SÃO PAULO - O Unitri/Universo superou o Araraquara, por 89 a 61, e conquistou sua segunda vitória na série melhor de cinco das oitavas de finaL do NBB.

O Araraquara deu trabalho no primeiro tempo da partuida, acertou cinco das sete bolas de três, e foi para o intervalo deixando o jogo equilibrado. Mas, na volta, o Uberlândia passou a jogar melhor, a pontaria do Araraquara caiu, e os mineiros fecharam a partida com tranquilidade.

O ala norte-americano do Uberlândia, Robert Day, foi o cestinha do jogo com 31 pontos. E o ala Daniel Zillmer e o armador Borders foram os destaques do Araraquara, anotando 15 pontos cada.

Agora, o Uberlândia pode conseguir a classificação se vencer o Araraquara, em partida que será realizada nesta quinta-feira, novamente no Sabiazinho.