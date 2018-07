Um mês depois de deixar Franca, Hélio Rubens acerta com Uberlândia

UBERLÂNDIA - Pouco mais de um mês após anunciar sua despedida definitiva do basquete de Franca, Hélio Rubens Garcia já tem novo time. O técnico de 71 anos foi oficialmente anunciado como comandante da Unitri/Uberlândia, equipe mineira em que trabalhou entre 2004 e 2005.

Hélio Rubens afirmou em entrevista à rádio Vitoriosa, de Uberlândia, que fará parte de uma comissão técnica com outros dois treinadores: Rodrigo Silva, que comandou o time nos playoffs do NBB, e o ex-pivô Brasília. "Não vamos ter um técnico e seus assistentes, mas vamos trabalhar todos juntos. Os membros dessa comissão técnica terão igual importância, com as coisas sendo decididas em consenso."

Ícone francano, Hélio Rubens conquistou todos os troféus que disputou quando comandou o Uberlândia: foi campeão mineiro, brasileiro e sul-americano. Foi agraciado com o título de cidadão uberlandense e tem duas filhas que moram na cidade. O armador Helinho, seu filho, já havia acertado contrato com Uberlândia no início do mês de junho.