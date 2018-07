União do Funk com a NBA diverte na internet

SÃO PAULO - A união do esporte com o música não é nova mas um dos mais novos hits da internet junta duas realidades distintas: a NBA e o Funk carioca. Alguns dos principais jogadores da liga norte-americana de basquete tem momentos sincronizados com a música do Passinho do Volante, de MC Federado e os Lelekes.

Entre os astros do vídeo estão Shaquille O'Neal e LeBron James mas torcedores também são aparecem no vídeo. Uma coisa é certa: existe malemolência no basquete.