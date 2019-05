Unifacisa supera o São Paulo no primeiro jogo da final da Liga Ouro

A Unifacisa largou na frente na série melhor de cinco da final da Liga Ouro. No ginásio do Morumbi, o time da Paraíba se aproveitou de um apagão do São Paulo no segundo tempo, virou o jogo, venceu por 81 a 72, nesta terça-feira, e roubou o mando de quadra na luta pelo acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).

O destaque do jogo foi Barnes, que terminou como cestinha ao anotar 26 pontos. O americano ainda deu quatro assistências e pegou dois rebotes. Reggie também contribuiu com 14 pontos. Do lado do São Paulo, o maior pontuador foi Jones, com 23.

O segundo jogo da série da final acontece na quinta-feira, às 20h, novamente no ginásio do Morumbi. Já o terceiro será no domingo, às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande.

O primeiro quarto foi bastante equilibrado. O São Paulo começou melhor com bom desempenho do trio formado por Stocks, Jones e Rodrigues. A equipe da Unifacisa respondeu com o americano Barnes, que registrou 100% de aproveitamento nos arremessos (3/3), e fechou o período com dois pontos de vantagem: 20 a 18.

A segunda parcial foi quase toda do São Paulo. A equipe da Paraíba acertou apenas 24,5% dos arremessos, sendo 1 de 7 nos três pontos, contra 59% da equipe da casa. A diferença no aproveitamento fez o time do técnico Claudio Mortari vencer o quarto por 23 a 12 e abrir nove pontos no placar: 41 a 32.

O São Paulo voltou desligado para o terceiro período e viu sua vantagem desaparecer rapidamente. A Unifacisa aumentou sua eficiência nos arremessos, subiu o aproveitamento para 60,8% e, com boa atuação de Rodrigo Piru e Okorie, fez 31 a 22 na parcial e foi para o último quarto com o placar empatado: 63 a 63.

A equipe visitante manteve o ritmo no início do período derradeiro, fez 8 a 0 contra um São Paulo apático, fechou com 18 a 9 na parcial e abriu caminho para uma importante vitória por 81 a 72, no primeiro jogo da decisão da Liga Ouro.