Universo e Flamengo fazem segundo jogo da final do NBB

Acontece nesta sexta-feira, em Brasília, o segundo jogo das finais do Novo Basquete Brasil (NBB) entre Universo e Flamengo. A primeira partida terminou com vitória do time carioca (88 a 84) e agora o Universo joga em busca do empate e para fazer valer seu mando de quadra.

A série final é disputada no sistema melhor de cinco - quem vencer três jogos sagra-se campeão brasileiro de basquete na temporada 2009/2010. O Universo, dono da melhor campanha da primeira fase, aposta na solidez do seu conjunto para igualar a disputa.

Comandada pelo ex-técnico da seleção brasileira Lula Ferreira, a equipe tem na velocidade de seus armadores Valtinho e Nezinho e na mobilidade do ala Alex suas principais armas. O time conta também com a pontaria do seu cestinha na competição, o ala/pivô Guilherme Giovannoni, que tem média de 20,9 pontos por partida.

O Flamengo, atual campeão da liga, tenta ampliar a vantagem conquistada em casa para poder decidir o título no Rio na quarta partida e, assim, eliminar a necessidade de um quinto duelo. Os próximos dois jogos acontecem em Brasília, com expectativa de ginásio cheio para empurrar o Universo.

O time rubro-negro deposita suas esperanças na constância do ala Marcelinho (que disputa o título de melhor jogador da temporada com Valtinho e Guilherme, do Universo) e também na força ofensiva de Hélio, cestinha da primeira final, e Duda. A sólida defesa, a segunda melhor do NBB, com 77,82 pontos sofridos por jogo, em média, é outro aspecto positivo da equipe carioca.

O segundo jogo da final acontece às 21h no Ginásio Nilson Nelson e terá transmissão ao vivo do Sportv. O terceiro confronto ocorre no domingo, 30, às 11h30 no mesmo local.