Usain Bolt vai participar do Jogo das Celebridades da NBA

SÃO PAULO - Usain Bolt é um fenômeno nas pistas, já declarou que gostaria de jogar um jogo de futebol pelo Manchester United e agora se prepara para uma partida festiva de basquete. A NBA anunciou nesta sexta-feira a lista de famosos que vão participar do Jogo das Celebridades no All Star Weekend, que neste ano acontece entre os dias 15 e 17 de fevereiro, em Houston, no Texas.

Bolt será a principal celebridade da partida, e não será a primeira vez que ele disputará um jogo de basquete. Em outubro do ano passado, o bicampeão olímpico dos 100 e 200 metros jogou em um evento de um patrocinador. E já mostrou qualidade outras vezes dentro da quadra, como em um lance antes de uma partida do Boston Celtics.

Além do jamaicano, a NBA confirmou a presença de outras estrelas da televisão e da música, como os rappers Ne-Yo e Common e o ator Josh Hutcherson. A atriz Queen Latifah será uma das auxiliares dos treinadores. Ex-jogadores da NBA, como Dikembe Mutombo, Clyde Drexler, Sean Elliott e Bruce Bowe, também vão participar do evento.