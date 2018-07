Utah Jazz encerra sequência de cinco vitórias seguidas do Lakers na NBA

LOS ANGELES - A recente boa fase do Los Angeles Lakers na temporada 2011/2012 da NBA foi interrompida na rodada de domingo. Em casa, a equipe foi surpreendida ao perder para o Utah Jazz por 103 a 99, e teve encerrada uma sequência de cinco vitórias no campeonato.

Paul Millsap anotou 24 pontos e Enes Kanter somou 17 pontos e oito rebotes para o Jazz, enquanto Alec Burks fez 13 dos seus 17 pontos no último quarto. Assim, a equipe conquistou o terceiro triunfo consecutivo, apesar da ausência de Al Jefferson, que acompanhou o enterro de sua avó no Mississippi.

Kobe Bryant fez 15 pontos para o Lakers ao converter apenas três de 20 arremessos de quadra. Andrew Bynum foi o cestinha da partida com 33 pontos e ainda obteve 11 rebotes. Já Pau Gasol somou 18 pontos e dez rebotes na partida.

O Miami Heat conseguiu a sua 13ª vitória consecutiva como mandante na temporada 2011/2012 da NBA ao derrotar o Orlando Magic por 91 a 81, na noite de domingo. Dwyane Wade foi o cestinha da partida com 31 pontos, sendo que 14 deles foram anotados no último quarto. Já Chris Bosh marcou 23 pontos.

LeBron James também se destacou pelo Heat, com 14 pontos, 12 rebotes, sete assistências e cinco roubadas de bola. Dwight Howard foi o principal jogador do Magic na partida, com 18 pontos e 11 rebotes.

O Oklahoma City Thunder voltou a mostrar força como mandante na NBA ao superar o Portland Trail Blazers por 111 a 95. Russel Westbrook foi o cestinha do duelo com 28 pontos, enquanto Kevin Durant somou 26 pontos, sete rebotes e seis assistências, e James Harden fez 14 pontos.

Líder da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 11 derrotas, o Thunder vinha de três derrotas nos últimos quatro jogos disputados na Arena Chesapeake Energy. Até então, porém, a equipe estava sendo soberana como mandante, com 17 triunfos nos 18 primeiros jogos em casa nesta temporada.

O Phoenix Suns obteve a sua quarta vitória consecutiva ao superar o Houston Rockets, em casa, por 99 a 86, em confronto direto na luta pela última vaga da Conferência Oeste nos playoffs da NBA. O reserva Michael Redd foi o cestinha da partida com 26 pontos, enquanto Channing Frye marcou 19 pontos e Marcin Gortat somou 15 pontos e dez rebotes.

Agora, o Suns está em nono lugar na Conferência Oeste, com 23 vitórias em 45 jogos, com um triunfo a menos do que o oitavo Rockets, que já disputou 46 partidas. Luis Scola fez 18 pontos e Goran Dragic fez 16 para o Houston, que perdeu oito das últimas 11 partidas.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Memphis Grizzlies 97 x 92 Washington Wizards

Sacramento Kings 115 x 99 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 87 x 83 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 87 x 103 Atlanta Hawks

Miami Heat 91 x 81 Orlando Magic

Phoenix Suns 99 x 86 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 99 x 103 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 111 x 95 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Boston Celtics

New Jersey Nets x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves