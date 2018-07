Utah vence e abre vantagem contra o Denver na NBA

O Utah Jazz abriu vantagem nos playoffs da NBA, na noite desta sexta-feira, ao derrotar em casa o Denver Nuggets por 105 a 93. Assim, fez 2 a 1 e pode vencer a série melhor de sete jogos se não vacilar mais em Salt Lake City.

Deron Williams foi o grande destaque do Utah Jazz, com 24 pontos e 10 assistências, mas o cestinha do confronto mais uma vez foi Carmelo Anthony - anotou 25 pontos. O pivô brasileiro Nenê, por sua vez, teve atuação discreta e terminou o jogo com apenas oito pontos e cinco rebotes.

Mesmo com o nariz quebrado, após receber cotovelada involuntária de Dirk Nowitzki, o argentino Manu Ginóbili foi decisivo na vitória do San Antonio Spurs sobre o Dallas Mavericks por 94 a 90, em San Antonio. Resultado que deixou a equipe em vantagem de 2 a 1 nos playoffs.

Ginóbili marcou 11 de seus 15 pontos no último quarto, quando os Spurs conseguiram a virada, e ainda somou sete assistências. Dirk Nowitzki, no entanto, anotou 35 pontos e foi o cestinha do jogo.

Ainda na noite de sexta-feira, em jogo emocionante, Paul Pierce acertou arremesso no estouro do cronômetro e garantiu a vitória do Boston Celtics sobre o Miami Heat por 100 a 98, fora de casa. Com o resultado, os Celtics abriram 3 a 0 e ficaram bem próximos de liquidar o confronto.

Além da cesta decisiva, Pierce liderou sua equipe ao anotar 32 pontos, apenas dois a menos do que o cestinha Dwyane Wade.

Os playoffs da NBA prosseguem neste sábado com Phoenix Suns x Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder, Orlando Magic x Charlotte Bobcats e Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks.